"Sauvons nos chiens et nos chats sur RTL" : Julien Courbet lance une cagnotte

publié le 21/04/2020 à 15:25

Dans "Ça peut vous arriver" ce vendredi 17 avril, Julien Courbet et l'équipe de l'émission ont tenté de venir en aide à de nombreux auditeurs en difficulté. Comme Simon, un auxiliaire de vie à domicile qui ne peut plus aller rendre visite à ses patients après la panne subite de son scooter, ou encore Rémi qui a un problème avec son emprunt immobilier contracté avant le confinement

Mais Julien Courbet et son équipe ont essayé aussi d’attirer l'attention sur nos animaux de compagnie. Depuis le début de cette crise, de trop nombreux chiens et chats sont abandonnés. Les refuges ne savent plus où donner de la tête. Pour éviter les euthanasies, l'émission a, ce lundi 13 avril, lancé une cagnotte intitulée "Sauvons nos chiens et nos chats sur RTL".

Tous les dons récoltés iront à la Fondation 30 millions d’Amis qui redistribuera aux refuges les plus démunis. Reha Hutin, présidente de la Fondation 30 millions d’amis, est notamment intervenu dans l'émission pour nous dire à quoi va servir très concrètement cette jolie cagnotte.