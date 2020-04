Coronavirus : quelles sont les démarches en cas d'annulation d'un mariage ?

publié le 23/04/2020 à 15:03

Priscilia, ingénieure en bureau d’étude en Alsace devait se marier le 4 juillet prochain. Mais l’organisateur du mariage a annulé la date du fait du risque sanitaire. Évidemment, le couple a accepté de bonne grâce et a demandé en retour quelles dates pouvaient être proposées afin que le mariage soit organisé.



"J’ai d’abord demandé sur l’année 2021 qu’ils proposent une date, ils m’ont répondue qu’ils n’avaient pas de visibilité sur le calendrier 2021, chose que j’ai trouvée un peu bizarre ", raconte Priscilla dans Ça peut vous arriver. "Finalement la gérante m’a proposée un remboursement, j’ai accepté", poursuit-elle.



Mais depuis, alors que Priscilia a envoyé son RIB via WhatsApp et un courrier en recommandé, elle n’a pas de nouvelles du remboursement des quelque 8.000 euros d’avance versés. Le Club des confinés prend en main la situation.

