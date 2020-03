publié le 24/03/2020 à 15:11

Ce n'est pas l'écrivain mais le citoyen engagé que Stéphane Bern avait invité à son micro ce midi dans ALBH! Interrogé sur le crise du Coronavirus, Alexandre Jardin est revenu longuement sur une formidable initiative de l'Agence régionale de santé Île-de-France, la plateforme "renford-covid", qui permet de mettre directement en rapport professionnels de la santé et établissements médicaux pour mobiliser toute les compétences contre la pandémie. L'idée est de relier des personnes qui ne seraient pas encore employées (étudiants, ambulancier(e)s, médecins ou infirmier(e)s à la retraite, chirurgien(ne)s dont les opérations ont été décalées...) avec les hôpitaux en manque de "bras"... ou qui seront bientôt en sous-effectif ! Une plateforme qui fonctionne également très bien dans les Hauts-de-France, en Occitanie, dans le Grand Est...

Pour vous connecter ou bien pour donner encore plus d'écho à cette mobilisation citoyenne, faites circuler autour de vous ce lien: https://www.renfort-covid.fr/

Également au téléphone avec Stéphane aujourd'hui: le chef Cyril Lignac ! À partir de ce soir, 18h45 sur M6, Cyril sera tous les jours en direct depuis sa cuisine (!), pour proposer un "cours de cuisine géant" à tous les français. Mais attention: pas besoin d'être un pro des fourneaux pour suivre le programme. Cyril Lignac souhaite faire quelques chose de simple, à la portée de tout le monde: "ce mardi on va faire une tartine de pain grillée avec du thon mélangé à des fromages frais, des cornichons, des épices et dessus des œufs durs mimosa. Ce sera servi avec un wok de légumes avec du quinoa et une sauce soja miel"

La liste des ingrédients et les recettes sont mises à disposition sur le site cuisineaz.com et sur les réseaux sociaux de M6.

Auteur d'un récent et passionnant Sapiens contre Sapiens, la splendide et tragique histoire de l'humanité (Flammarion), le célèbre paléoanthropologue Pascal Picq nous livre son regard sur l'épreuve que traverse l'humanité tout entière: "Plus une espèce a du succès, plus elle est confrontée aux conséquences de son succès (...) en ce qui nous concerne: le réchauffement climatique, la disparition de la biodiversité... et le Covid 19 !"

