Achat immobilier : un vice caché avec du silicone

Le 30 octobre, Rajshree réalise un rêve en signant l’achat d’une maison pour s’installer, elle, son petit garçon et ses chiens (elle est responsable d’une association de protection animale). Mais rapidement, le rêve se transforme en cauchemar : le 12 novembre, alors qu’elle s’apprête à emménager, elle constate que la maison n’a plus rien à voir avec ce qu’elle avait visité deux mois plus tôt.

Elle est envahie d’humidité et les murs pourrissent à cause d’un dégât des eaux, dont Rajshree trouve vite l’origine : un trou dans le toit a été dissimulé avec du silicone. Elle découvre aussi d’importantes fissures en façade, sous le crépi, et sur les murs intérieurs sous le papier peint, elles aussi camouflées par du silicone !

Elle fait venir un artisan qui estime les réparations du toit à 4.000 euros et appelle la vendeuse pour un arrangement amiable. Celle-ci accepte au téléphone de prendre en charge les réparations. Mais sa belle-fille (qui n’est pourtant pas partie prenante dans cette vente) ne veut rien savoir, et convainc sa belle-mère de ne pas payer. Aujourd’hui, Rajshree ne sait plus quoi faire pour leur faire entendre raison, elle souhaite éviter d’emmener cette affaire au tribunal.

