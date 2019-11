Travaux pas finis : Ce qu'il faut faire

publié le 11/11/2019 à 13:01



Le cas de Christine



Début mai, Christine signe un devis pour la rénovation de sa maison, avec une entreprise recommandée par un courtier. le chantier devait durer 7 semaines et se terminer le 28 juin au plus tard (c'est ce qui était convenu verbalement). Pourtant, à ce jour, les travaux ne sont toujours pas finis. Les ouvriers ne sont plus revenus depuis mi-juillet, et ils ont emporté les matériaux qu'elle a elle-même même payés. Malgré une ultime réunion avec son unique interlocuteur le 14 août, au cours de laquelle il s'est engagé à tout terminer pour la fin du mois d'août, le chantier reste à l'arrêt. Elle a fait constater cette situation par un huissier de justice. Il reste de nombreuses finitions à réaliser. Christine a payé 34510 € sur 42165 € (devis travaux + menuiseries), qui comprennent 7600 € de fourniture et pose de menuiseries payées, qui n'auraient même pas été commandées.

