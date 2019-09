Vente appartement : attention aux pièges

publié le 04/09/2019 à 09:20



Le cas de Marie-Odile



Marie-Odile essaie de vendre son appartement, mais à cause d’une erreur d’un notaire remontant à 1995, tout est bloqué. C’est en février que son syndic lui apprend qu’elle est en réalité propriétaire de deux lots, les 218 et 219, alors que seul le 218 figure sur son acte de vente. Elle prend contact avec le notaire qui lui a fait signer l’achat en 2012, et lui-même se rapproche de son confrère qui a vendu le bien en 1995, car l’erreur viendrait de lui. Plusieurs mois après, ce dernier confirme qu’il va rectifier son erreur. Car pour pouvoir faire la vente aujourd’hui, il faut rectifier les ventes de 1995 et 2012. Elle pense le problème réglé, et signe un compromis de vente avec un acheteur. Pourtant, aujourd’hui, impossible de concrétiser cette vente : le problème ne serait pas réglé ! Tout le monde est conscient du blocage, mais personne ne bouge.



