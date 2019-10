Problèmes de notaire: ce qu'il faut savoir

publié le 07/10/2019 à 09:20



Le cas de Nelly

Nelly, Le père de Nelly est décédé en mai 2015… Depuis, elle n’a toujours pas touché sa part d’héritage ! Comme elle était en désaccord avec sa sœur, la seconde héritière, le partage amiable de la succession n’a pas été possible. C’est donc la Justice qui tranche en juin 2018. Depuis : ni elle, ni sa sœur n’a un centime ! Cela fait 4 mois que Nelly est sans nouvelle de la notaire en charge du dossier. Dans son dernier courrier, datant de juin, elle lui demande de lui envoyer tous les éléments de la succession… Des éléments clairement énoncés dans le jugement de juin 2018 et qu’elle a bien en sa possession !

Malgré la décision de Justice, son dossier est bloqué depuis 15 mois maintenant ! Les 117 081,30 € correspondants à la vente de l’appartement de son père n’ont toujours pas été répartis entre elle et sa sœur. Les fonds restants sur le compte bancaire de son père et les autres éléments de la succession, évoqués dans le jugement, sont également bloqués.



Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr