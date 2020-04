VIDÉO - Sport à la maison durant le confinement : les exercices de Alain Boghossian

et Isabelle Lange

Durant toute la durée du confinement en France, en place depuis le mardi 17 mars pour au moins deux semaines, le service des sports de RTL vous propose de garder la forme avec les "Étoiles du Sport". Chaque jour, un sportif ou une sportive, d'hier ou d'aujourd'hui, livre un conseil d’exercice à faire chez soi.



Après l'ancienne championne d'athlétisme Marie-José Pérec, le gymnaste Samir Aït Saïd, la championne olympique de ski de bosses Perrine Laffont, le handballeur Melvyn Richardson, la pentathlète Élodie Clouvel, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié, la skippeuse Hélène Defrance, le céiste Denis Gargaud et la cycliste sur piste Mathilde Gros, place à Alain Boghossian, lundi 6 avril.

Pour rester en forme, l'ancien footballeur, champion du monde avec les Bleus en 1998, travaille la proprioception. Mais qu'est-ce que c'est ? "Vous vous mettez sur une jambe, un peu comme un flamand rose, un peu légèrement plié et vous vous amusez à tourner quelque chose au tour de vous, un ballon, une paire de chaussettes... et on garde l'équilibre".