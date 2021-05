publié le 06/05/2021 à 08:02

Le calendrier 2021 des vaccinations a été mis à jour et simplifié. Dans le contexte sanitaire actuel, les professionnels de santé sont invités à vérifier systématiquement le statut vaccinal des patients. Un rattrapage vaccinal des vaccins qui n’auraient pas été réalisés lors des confinements successifs sera nécessaire.

Depuis le 1er janvier 2018, huit vaccinations, auparavant recommandées sont devenues obligatoires. Il s’agit des vaccinations contre la coqueluche, les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b, l’hépatite B, les infections à pneumocoque, les infections invasives à méningocoque de sérogroupe C, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Ces vaccinations sont pratiquées, sauf contre-indication médicale reconnue, dans les 18 premiers mois de l’enfant et sont exigibles, pour l’entrée ou le maintien en collectivité, pour tout enfant né à compter du 1er janvier 2018.

Il existe également des vaccins non-obligatoires. Parmi eux, celui contre le papillomavirus humain, à faire entre 11 et 14 ans, celui contre la grippe à réaliser tous les ans à partir de 65 ans et enfin celui contre le zona, pour les 65 ans et plus également.

Quid du coronavirus ?

La campagne de vaccination contre le coronavirus débutée en décembre 2020 se poursuit

et vise à terme à couvrir l’ensemble de la population. Les recommandations et les vaccins disponibles étant amenés à évoluer, un calendrier des vaccinations complémentaire, spécifique à la Covid-19, sera régulièrement actualisé sur le site du ministère de la Santé.