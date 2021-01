Peut-on se faire vacciner à la fois contre la grippe et le coronavirus ?

publié le 14/01/2021 à 15:08

Se faire vacciner à la fois contre la Covid-19 et la grippe est tout à fait possible. "Il ne faut pas faire les deux vaccins le même jour mais ils sont compatibles. Il faut quinze jours minimum d'écart entre la vaccination contre la grippe et celle contre le Covid", note Sophie Aurenche, journaliste santé à RTL.

Cette double vaccination est même recommandée dans certains cas. "Ce sont les individus qui ont les mêmes facteurs de risque qui sont à risque de faire des formes graves de grippe et de Covid [...] On espère que la plupart des gens éligibles à la vaccination contre la Covid-19 ont déjà réalisé la vaccination grippale car ils étaient dans les indications", souligne quant à lui l'infectiologue Benjamin Davido.

Se faire vacciner contre la grippe est toutefois difficilement réalisable à l'heure actuelle, car tous les vaccins ont été écoulés durant la dernière campagne. "De toute façon, la grippe il n'y en a pas cette année car tout le monde met un masque et se lave les mains. Il y a zéro cas, zéro réanimation, zéro effet grave, zéro mort de la grippe cette année", conclut Sophie Aurenche.