Vacances d'été 2019 : les indispensables de la trousse de secours

publié le 27/07/2019 à 06:57

Au milieu des maillots de bains, livres, sandales et autres accessoires pour la plage, un impératif s'impose au moment de préparer les valises : une trousse de secours ou valise-pharmacie. Objectif, avoir à porter de main tout le nécessaire en cas de petits bobos ou de problèmes de santé courants.

"Il n’existe pas de trousse de voyage type", note le site de l'Assurance maladie. Il faut prendre en compte, bien-sûr, son état de santé, sa destination, le type de séjour et les conditions d'hébergement. On peut néanmoins dégager quelques indispensables de la trousse.

Et dans tous les cas, afin de prévenir tout problème, il est conseiller de consulter son dentiste, vérifier que l'on a bien ses vaccins à jour, demander une carte européenne d'Assurance maladie en cas de voyage en Europe, et vérifier être assuré correctement et en adéquation avec le voyage entrepris.

Le nécessaire en cas de petits bobos

- Un désinfectant hydro-alcoolique (à base d’eau et d’alcool) pour se désinfecter les mains

- Des compresses stériles et du sparadrap ou des pansements stériles ;

- Du désinfectant pour les plaies et petits bobos ;

- Une crème pour apaiser les coups de soleil éventuels (en plus de la crème solaire);

- Une pince à épiler (pour enlever échardes ou tiques) ;

- Une paire de ciseaux ;

- Un thermomètre.

Les médicaments de base

- Des anti-nauséeux pour le mal des transports ;

- Des antidouleurs et anti-fièvres (on évite d'abuser du paracétamol, et on évite l'aspirine en cas de coup de chaleur) ;

- Des antidiarrhéiques, notamment dans le pays où le risque est important ;

- Des laxatifs, la constipation étant un symptôme des changements d'habitude ;

- Du sérum physiologique pour se nettoyer les yeux au cas où ;

- Des antihistaminiques en cas d'allergies connues.

Bien-sûr, il ne faut pas oublier, en cas de traitement régulier, de prendre suffisamment de médicaments pour couvrir la durée du séjour, et de voyager avec son ordonnance en cas de problèmes.