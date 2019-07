publié le 13/07/2019 à 06:32

On n'y pense peu, et toutes les voitures ne sont pas équipées de capteurs nous le rappelant. Avant d'effectuer un long trajet, vérifier l'état de ses pneus est très important. Cela est en encore plus le cas à la veille d'un départ en vacances, les véhicules effectuant de longs trajets, souvent particulièrement chargés, sous la chaleur, et à grande vitesse pour ceux qui prennent l'autoroute.

Pourtant, sur la route, un tiers des pneus seraient sous-gonflés. Plus de 6 Français sur 10 négligeraient cette vérification. Et chaque année, 4 à 5% des accidents mortels sur les autoroutes sont liés à un défaut pneumatique selon la Prévention Routière.

À noter qu'en plus, un pneu sous gonflé entraîne une surconsommation de carburant de l'ordre de 2 à 3%. Et un pneu très usé, dit "lisse", réduit les capacités de freinage d'une voiture.

Comment vérifier ses pneus

La première chose à faire c'est vérifier les sculptures des pneus, les "crans". Tous sont équipés de témoins d'usure : quand les sculptures arrivent à leur niveau, il est temps de changer de pneus. La profondeur minimum réglementaire est de 1,6 millimètre.

Deuxième vérification, le flanc du pneu. Il s'agit d'un contrôle visuel du côté, pour s'assurer que l'usure n'a provoqué ni déchirures, ni hernies. Dans les deux cas, il faut penser à vérifier aussi la roue de secours.

Enfin, il faut contrôler la pression du pneu. Le gonflage optimal est propre à chaque voiture, et il varie en fonction de la charge. Les indications de gonflage des pneus sont indiquées dans la voiture, souvent dans la portière avant gauche. Pour un long trajet sur l'autoroute, il est conseillé de légèrement sur-gonfler ses pneus de 0,2 ou 0,3 bars.