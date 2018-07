Michel Cymes vous dit comment appliquer la crème solaire

publié le 27/06/2017 à 10:46

Il n'est pas indispensable d'avoir fait Polytechnique pour être capable de se badigeonner de crème solaire. Mais on a vite fait de faire n'importe quoi. Appliquer une crème solaire, c'est tout un savoir-faire. Il y a surtout des choses à éviter. Il ne faut pas se contenter d'un indice de protection trop faible. On a tous envie de bronzer, et de bronzer rapidement. On a tendance à se dire qu'avec un indice faible ça ira plus vite tout en étant protégé. Contresens total : vous risquez un bon coup de soleil qui d'abord vous fera mal, et ensuite ce sera le meilleur moyen de se préparer à un cancer de la peau si on répète la même erreur tout au long de sa vie.



Il faut partir sur un indice 30 au minimum, et ne pas hésiter à monter jusqu'à 50. Mais attention, toutes les peaux ne se valent pas. Une peau noire ou métissée est plus riche en mélanine qu'une peau blanche : elle est donc naturellement mieux protégée contre le soleil. Mais claire, mate ou foncée, aucune peau n'est à l'abri du vieillissement ou des coups de soleil.



Pensez aussi aux lèvres

Si vous passez la journée au bord de l'eau, renouvelez l'application toutes les deux heures. Quand on met de la crème solaire, on s'applique. Car en général on est tellement pressé de se jeter dans l'eau qu'on bâcle le travail. Si vous ressemblez à une tartine beurrée, vous êtes mal protégé. Il faut bien étaler la crème, bien la faire pénétrer sur l'ensemble de la surface de la peau. N'oubliez pas les pieds et l'espace entre les doigts de pied.

Pensez aussi aux lèvres, dont la peau est d'autant plus fragile quelle est très fine (on parle de muqueuses). Il existe des baumes anti-UV. Ce n'est pas seulement une astuce marketing : c'est un produit utile qu'il faut toujours avoir à portée de main.



Si vous avez des enfants, procédez à la séance de badigeonnage 20 minutes avant de sortir. Faites cela tranquillement à la maison. Cela laisse à la peau tout le temps qu'il faut pour bien absorber les ingrédients de la crème. Prévenez les enfants : "Pas de crème, pas de plage !". Sachez enfin qu'une crème périmée est une crème inefficace.