La circulation sera difficile ce week-end des 13 et 14 juillet, en raison de la poursuite des départs en vacances. La journée de samedi est classée orange dans les sens des départs et des retours sur tout l'Hexagone puisque les difficultés de circulation seront importantes sur l’ensemble des grands itinéraires du pays.

Les départs en vacances se feront principalement dans la matinée et ce jusqu'en milieu d’après-midi. La circulation sera dense sur la plupart des grands itinéraires en direction du Sud et des côtes. Bison Futé conseille donc de quitter les grandes métropoles avant 9h.

Les difficultés commencent en Île-de-France dès le kilomètre 13, sur l'A10, avant le péage de Saint-Arnoult, avec un premier ralentissement. Après le péage, il y a du monde jusqu'à Bordeaux. Comptez une heure de temps de trajet supplémentaire entre Saint-Arnoult et Poitiers.

Les prévisions trafic du samedi 13 juillet 2019 Crédit : Bison Futé

Sur l'A7, il y a toujours plus de monde en direction de la Méditerranée : à partir du péage de Vienne, le trafic est très chargé sur toute la Vallée du Rhône. Il faut désormais compter 3h entre Lyon Sud et Orange, soit deux fois plus de temps que d'habitude.

Bison Futé conseille également d'éviter l'A9 entre Orange et Narbonne. L'accès à l'Italie par le tunnel du Mont-Blanc sera dense entre 8h et midi (attente supérieure à 30 minutes) et très dense entre midi et 14h (attente supérieure à 1 heure).

Dans le sens des retours, de nombreux déplacements sont également attendus sur l'ensemble du pays.

La journée de dimanche sera plus fluide

La journée de dimanche est classée verte au niveau national, hormis en régions Bourgogne-Franche Comté et Auvergne-Rhône-Alpes classées orange. Il est recommandé d'éviter l'autoroute A7 entre Lyon et Orange, de 9h à 18h.



Les 7e, 8e et 9e étapes du Tour de France risquent également de provoquer des difficultés de circulation autour du tracé des étapes, principalement situées à l'est du pays.

Les prévisions trafic du dimanche 14 juillet Crédit : Bison Futé