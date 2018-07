Michel Cymes vous dit comment lutter contre la constipation

publié le 29/03/2017 à 09:51

Vous souffrez de constipation ? Sachez qu'il est possible de remettre un peu d'ordre dans son gros intestin, à condition de renouer avec quelques réflexes simples dont vous éprouverez très rapidement les effets. On peut agir en surveillant ce qu'on mange et ce qu'on boit. Bien des problèmes peuvent être évacués en prenant l'habitude de boire de l'eau. Celle du robinet fera toujours l'affaire. Mais si vous la préférez en bouteille, misez plutôt sur les eaux riches en sulfate et en magnésium : elles facilitent le transit.



S'il vous arrive d'être constipé, c'est sans doute parce que vous ne mangez pas assez de fibres. Pensez à réintroduire les fruits et légumes dans votre alimentation : il y a fort à parier que vous n'aurez pas besoin d'en passer par la case laxatifs pour constater une amélioration.

D'autres facteurs peuvent bien sûr intervenir : le stress, la grossesse, un changement dans le mode de vie ou encore la sédentarité. On l'ignore souvent, mais le sport a ceci de particulier qu'il permet aussi de lutter efficacement contre la constipation.



Apprenez à respecter vos besoins

Il suffit d'observer l'attitude de certaines personnes autour de soi, voire parfois de s'observer soi-même, pour suivre ce conseil simple : n'oubliez pas d'aller aux toilettes. Car il arrive que malgré une envie pressante, on résiste. Pour mille raisons : parce qu'on est concentré sur son travail, parce qu'on ne veut pas s'imposer une coupure ou parce qu'on est dans un lieu pas très pratique. Dans ce cas-là on repousse l'échéance le plus longtemps possible, et en quelque sorte on passe son tour. Du coup, l'envie disparaît avant de réapparaître avec encore plus d'insistance et de férocité.



Morale : il faut apprendre à respecter ses besoins pour mieux les faire. Au fait, savez-vous quel est le mot employé par le médecin pour nommer le fait d'aller à la selle ? L'exonération. Il ne faut pas en faire l'économie.