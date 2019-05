Allergies aux pollens : comment se protéger ?

publié le 26/02/2019 à 07:14

Avec un mois de février particulièrement doux, les pollens sont de retour. Onze départements sont particulièrement concernés : ils sont placés en "vigilance très élevée", par le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). Les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard, la Lozère, l'Aveyron, l'Hérault, le Tarn, l'Aude et les Pyrénées-Orientales sont en alerte.



En France, près d'un Français sur trois est concerné par l'allergie aux pollens aussi appelée "pollinose". Voici quelques symptômes : nez qui coule, nez bouché, ronflements, éternuements, grattements dans la gorge ou le nez, conjonctivite, toux, crises d'asthme mais aussi urticaire ou encore dermatite.

Pour éviter ces désagréments, il existe des solutions, des précautions et quelques habitudes à prendre :

1 - Aérer son domicile matin et soir

Cette action est recommandée soit tôt le matin, soit tard le soir et ce pendant au moins 20 minutes. Une temporalité importante alors que le pic de pollution se situe entre 11 heures et 16 heures, selon Isabelle Bosse, présidente du Syndicat français des allergologues (Syfal). Il est également conseillé de laver ses taies d'oreiller tous les deux jours.

2 - Se doucher en rentrant chez soi

Les pollens se déposent dans les cheveux mais également sur les vêtements. Il est donc préférable de se déshabiller dans la salle de bain plutôt que dans la chambre et de prendre une douche en rentrant chez soi, avant de se rincer les yeux et le nez à l'aide d'un sérum physiologique.

3 - Eviter les promenades en pleine nature

Avec les beaux jours, on a tendance à vouloir profiter des parcs et des forêts. Limitez vos sorties lorsque le risque d'allergie est élevé. Évitez également de pratiquer une activité sportive intense en extérieur sur cette période.

4 - Rouler les fenêtres fermées

Si vous circulez en voiture dans la journée, préférez rouler les vitres fermées. Cela permet de limiter la quantité de pollens présents à l'intérieur de l'habitacle. Soyez d'autant plus vigilant si vos trajets se font en ville : les pollens sont souvent plus allergisants dans les zones urbaines, où ils peuvent être couplés à la pollution atmosphérique.

5. Porter des lunettes et un chapeau

Porter des lunettes de soleil et un chapeau vous protégera non seulement des UV mais aussi en partie des pollens de bouleau et de graminées, qui se déposent en priorité sur les yeux et dans les cheveux.



Si les symptômes liés à votre allergie persistent ou s'aggravent, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Celui-ci pourra vous prescrire un traitement adapté pour réduire les effets de l'allergie (antihistaminiques, corticoïdes locaux..). Il est important de se tenir informé du risque d'allergie lié à chaque type de pollen dans votre département, afin d'adapter votre niveau de vigilance.