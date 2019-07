publié le 13/07/2019 à 07:04

Un petit carré d'herbes, un soleil à son zénith et quelques victuailles. Le pique-nique est en passe de reprendre ses droits pendant la saison estivale. Immortalisé dès le XIXème siècle par Manet et Monnet, le "déjeuner sur l'herbe" est un incontournable des beaux jours.

Plus qu'un simple repas, le concept même de pique-nique est déclinable à l'infini. Suivant vos envies, il peut être gastronomique, écologique, bio, chic ou simplement "à la bonne franquette".

Afin de profiter au maximum de ce moment chaleureux et convivial, il est impératif de bien le préparer. Comment éviter le gaspillage ? Comment manger sainement les produits les plus frais possible ? Comment passer un minimum de temps au supermarché ? Autant de questions auxquelles vous trouverez ci-dessous des réponses dans nos 4 conseils pour bien réussir son pique-nique.

1. Faire un repas adapté à chacun

Pour un pique-nique réussi, il faut d'abord bien choisir ses aliments. Pour éviter de gaspiller la règle d'or, c'est d'adapter le repas pour chaque convives. Pas de salade unique ou de sandwiches imposés au risque de devoir en jeter la moitié.

2. Préparer au maximum sur place

Pour la salade le "must" reste de la préparer sur place. Si vous êtes pressés, l'erreur à ne surtout pas commettre, c'est d'ajouter la vinaigrette à l'avance : l'acidité de la sauce risque de faire cuire les aliments. Le mieux est de l'ajouter au dernier moment, directement dans l'assiette.

3. Ne pas s'encombrer

Comme mentionné plus haut, il est important de voyager léger. Pour votre pique-nique emportez le strict nécessaire, sans omettre une petite boite pour récupérer les restes.



Cette dernière pourrait bien vous éviter de trouver du jus de tomate et des chips écrasées au fond de votre sac à dos. Afin d'économiser le poids du sac au maximum privilégiez les portions individuelles, comme le fromage en tranche qui se garde très bien sous-vide.

4. Bien faire ses courses

Côté courses, on les fait dans le bon ordre. On commence par le sec (l'épicerie, les produits d'entretien, l'eau...) et on finit par le frais. Dès qu'on arrive, on le remet tout-de-suite au réfrigérateur pour ne pas casser la chaîne du froid.