Vacances d'été 2019 : 6 activités autour des animaux à éviter

publié le 14/07/2019 à 06:25

Nombreux sont les enfants ou les adultes qui aiment profiter de leurs vacances pour aller au zoo, dans les parcs animaliers ou encore partir à la découverte d'espèces sauvages dans leur habitat naturel. Les activités autour des animaux sont diverses et variées mais parfois très mauvaises pour leur santé et leur préservation.

La majorité d'entre nous sommes conscients des risques et des souffrances que l'on impose à nos amies les bêtes, souvent en captivité, forcées de se produire en spectacle pour nous divertir. On ne s'en rend pas forcément compte mais les activités et lieux supposés être ludiques et récréatifs qui exploitent les animaux sont très nocifs pour eux. D'ailleurs, les scandales sont de plus en plus fréquents.

Voici une liste non exhaustive de 6 attractions animales qu'il convient d'éviter.

1. Les spectacles d'orques, de dauphins et d'otaries

Il existe de nombreux parcs marins et delphinariums qui proposent des spectacles mettant en scène des orques, des dauphins ou encore des otaries. Ces mammifères ne peuvent pas vivre sainement dans des bassins bétonnés, forcés de répéter les mêmes chorégraphies plusieurs fois par jour pour divertir les spectateurs.

Dans la nature, ils plongent en profondeur et parcourent des dizaines voire des centaines de kilomètres par jour. En captivité, ils sont privés de leur comportement naturel et meurent précocement à cause du stress et de la solitude.

2. Les corridas et les lâchers de taureaux

Dans les pays du Sud de l'Europe comme l'Espagne, le Portugal voire même en France, des taureaux sont lâchés dans les rues et pourchassés. Forcés de courir, stressés, ils sont guidés vers l'arène afin d'être poignardés à mort, blessant souvent au passage des spectateurs.

3. L'île aux Cochons aux Bahamas

L'île aux Cochons est réputée pour ses cochons sauvages qui déambulent sur de sublimes plages de sable fin. C'est en réalité loin d'être un paradis. En effet, ces cochons ne sont pas faits pour rester au soleil qui brûle leur peau, ils disposent de peu de végétation et sont nourris par les touristes qui leur donnent des aliments inadaptés à leurs besoins.

4. Les promenades à dos d'éléphants ou de chameaux

En Inde, en Thaïlande ou encore au Vietnam, les éléphants sont de véritables attractions, utilisés pour promener des touristes toute la journée. Les bébés sont arrachés à leurs mères afin d'être dressés parfois jusqu'à 14 heures par jour.



Pour les désensibiliser, les dresseurs les brûlent, les battent avec des bâtons avec des crochets en acier, s'assoient sur eux et les entravent avec des chaînes et des cordes. Mais les éléphants étant puissants et sauvages, les accidents sont extrêmement courants.



Si vous allez au Maroc, en Tunisie ou en Égypte, évitez les promenades à dos de chameaux, souvent forcés de transporter des touristes sans répit.

5. Les activités de nage avec les dauphins

Souvent, les entreprises qui proposent de nager avec les dauphins ont capturé leurs animaux dans la nature ou les ont récupéré dans des parcs marins, arrachés à leur congénères. Tirer des humains avec leur nageoire dorsale n'est absolument pas naturel pour eux. De même, rester dans un bassin qui renvoie l'écho de leur sonar, avec lequel il localise et identifie les objets dans l'océan, les rend fous.



En France, il est interdit de nager avec les dauphins et bientôt d’interagir avec les individus captifs. Mais la pratique reste très courante à l'étranger notamment en République dominicaine et en Turquie.

6. Les selfies avec les animaux sauvages

On voit souvent sur les réseaux sociaux des touristes s'affichant aux côtés de félins, reptiles et autres animaux extrêmement sauvages et parfois dangereux. Ces animaux sont forcés de vivre confinés dans des cages ou des enclos. Ils sont mutilés, drogués et entravés pour rendre leur interaction avec l'humain possible. Là encore, chaque année, des accidents sont à déplorer.