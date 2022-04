Le côlon appelé aussi gros intestin est la dernière partie du tube digestif. Il sert à la formation des selles en réabsorbant l'eau qu'elles contiennent pour les rendre solides. C'est aussi un tube actif, qui se contracte pour permettre leur évacuation.

Plusieurs réflexes peuvent améliorer votre transit. Déjà une bonne hydratation est indispensable pour ramollir les selles et ainsi faciliter le transit. Donc je vous conseille de prendre un grand verre d'eau le matin, ça peut aider.



Ensuite comme je l'expliquais juste avant, le transit se fait grâce à des contractions musculaires. On devine alors que l'activité physique participe à améliorer le transit.

Vous pouvez aussi faire des massages doux au niveau de l'abdomen dans le sens du transit.

Enfin pour aider à la sortie, changez votre position sur le trône, en utilisant un marche pied pour être plus accroupi avec les genoux relevés.

L'alimentation joue un rôle important

L'alimentation joue aussi un rôle essentiel. Optez pour une alimentation riche en fibres avec des fruits, des légumes et des produits céréaliers complets. Certains aliments sont bien connus pour réveiller le transit : les fruits secs notamment les pruneaux, les boissons stimulantes comme le café ou le thé. Et si tout cela est insuffisant, n'attendez pas d'être complètement bloqué pour consulter et prendre un traitement laxatif adapté.

À l'inverse, certains aliments peuvent s'avérer mauvais pour le côlon. L'alimentation fait partie des leviers de prévention anti cancer. Or le cancer colo rectal est quand même le 3eme cancer chez l'homme et le 2e chez la femme ! On sait qu'un alimentation équilibrée privilégiant les aliments d'origine végétale diminue le risque de développer ce cancer. Il est recommandé de limiter la consommation de viandes rouges à 500 g par semaine et de charcuterie à 150 g par semaine.

Le dépistage est primordial

L'autre moyen de prévenir le cancer, c'est de se faire dépister. En fait le cancer du colon se développe souvent très progressivement à partir d'une lésion initiale, un polype. Le dépistage permet de détecter ces polypes à un stade précoce, de les retirer afin de limiter le développement du cancer.

Il est proposé gratuitement par l'assurance maladie, à partir de 50 ans et tous les 2 ans, par analyse d'un simple d'échantillon de selles. Très simple à faire, ce test identifie la présence de sang dans les selles ce qui amène à réaliser par la suite une coloscopie. Petite nuance quand même pour les personnes qui ont des antécédents particuliers, la surveillance se fait directement par une coloscopie chez un gastro entérologue.

Donc on ne néglige pas son colon et à partir de 50 ans on en parle avec son médecin.