Insuffisance veineuse : les bons réflexes à adopter contre les jambes lourdes

Pour retrouver des jambes légères, on fuit la chaleur et on privilégie la fraîcheur

En France, près de 17 millions de personnes, principalement des femmes, souffrent d’une mauvaise circulation sanguine. Souvent, cela vient d’une perte de tonicité des veines ou d’une défaillance des valvules situées sur la paroi des veines, des petits clapets qui empêchent le reflux du sang.

En conséquence, le sang circulant dans les veines des membres inférieurs ne remonte pas bien et cela entraîne différents symptômes : une sensation de jambes lourdes, des fourmillements dans les jambes, un gonflement des chevilles et des mollets, l’apparition de varicosités ou de varices.

Bien choisir ses bas de contention

Généralement, on grimace en entendant prononcer le mot "compression" ou "contention". Pourtant, les bas, les collants ou les chaussettes de contention sont l’un des moyens les plus efficaces pour lutter contre l’insuffisance veineuse. Ils exercent une pression dégressive, de la cheville vers la cuisse, ce qui facilite le retour veineux.

On peut les porter tous les jours. Si on les trouve trop contraignants, on peut les mettre seulement en cas de douleurs ou dans les situations à risque, comme la station debout ou assise prolongée et les voyages de plus de 3 heures.

Bas, collants ou chaussettes réalisés en tissu élastique, coton, lin, polyamide, viscose de bambou…, ont la même efficacité. Si on a des varices au niveau des cuisses, il faut choisir un bas ou un collant, sinon c’est selon sa préférence.

Pour chacun de ces modèles, il existe 4 niveaux de compression. La classe 1, c’est pour éviter les jambes lourdes, lorsqu’on travaille debout, pour un voyage en avion ou en train de 3 à 6 heures, et qu’on n’a pas de varices.

La classe 2, est la plus prescrite. Elle est conseillée en cas de varices, pendant la grossesse, ou si l’on prend l’avion plus de 6 heures. Les classes 3 et 4 sont indiquées en cas de problèmes veineux importants, grosses varices, fort œdème, ulcères…

Les modèles s’achètent en pharmacie ou en magasin d’orthopédie. S’ils sont prescrits par un médecin, ils peuvent être remboursés.

Pour relancer la circulation, il faut bouger

Une autre chose peut empêcher d’avoir les jambes lourdes, l’exercice physique. Pour relancer la circulation, il faut bouger. Quand on contracte les muscles du mollet, cela permet de renvoyer le sang présent dans les veines profondes vers le cœur.



En somme, les muscles exercent une contention naturelle sur les veines, et les faire travailler permet de contrer l’insuffisance veineuse. La marche est recommandée ainsi que les sports qui sollicitent les jambes, comme le vélo, la danse, la natation et l’aquabike. On préfère aussi l’escalier à l’ascenseur.



Le soir, on peut s’allonger, et jambes en l’air, faire des mouvements, des pédalages par exemple, pour atténuer les lourdeurs et les gonflements.

L'alimentation est aussi importante

L'alimentation joue aussi un rôle important parce que le surpoids aggrave l’insuffisance veineuse. On consomme suffisamment de fibres pour éviter la constipation, qui exerce une pression supplémentaire sur les veines des jambes.



On mise donc sur les fruits et légumes. En plus, ils sont plein d’antioxydants, notamment les agrumes riches en vitamine C et les fruits rouges, riches en flavonoïdes, qui améliorent la résistance des vaisseaux.



On mange suffisamment de protéines -œufs, poisson, viande maigre, association de légumineuses et de céréales- Elles renforcent les cellules musculaires des parois veineuses.



On opte pour les bonnes graisses, comme l’avocat et les poissons gras, riches en oméga-3 qui contribuent à fluidifier le sang. Et on pense à boire suffisamment, 1,5 litre à 2 litres par jour, ça fluidifie aussi le sang et ça améliore la circulation.