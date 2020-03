Bien-être : profiter d'une micro-sieste pour se requinquer

publié le 01/03/2020 à 11:45

Étudiants, conducteurs... À vous tous qui avaient un coup de fatigue après le déjeuner, en rentrant le soir après une journée intense au travail, je vous propose de mettre en place un rituel de micro-sieste.

Elle est pratiquée régulièrement par les hommes politique, les sportifs, les artistes et vivement conseillé par les spécialistes du sommeil. On peut tous la pratiquer pour atteindre le même objectif : retrouver une bonne dose d’énergie.

D'abord, il faut trouver où la faire : profiter de la pause déjeuner, quand l'open space se vide. Ou sinon les toilettes sont aussi un endroit rêvé. Si vous êtes chez vous, installez-vous confortablement dans un fauteuil. Dans le bus, ça marche aussi. Fermez les yeux, détendez vous, relâchez les tensions dans les épaules et la nuque. Écoutez votre respiration, elle va ralentir et s'apaiser.

Il n'y a qu'une seule contrainte : programmer un réveil entre une minute et 20 minutes. Au-delà, vous tombez dans un sommeil beaucoup trop profond et le réveil sera compliqué. N’hésitez pas à bien vous étirer. L’intérêt ? C’est un sommeil express ultra réparateur. Cette micro-sieste va aussi chasser le stress, augmenter la concentration et la mémoire et vous rendre d'excellente humeur.