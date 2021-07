Été : comment trouver le sommeil quand il fait chaud ?

Avec les fortes chaleurs estivales, il est plus compliqué de trouver le sommeil. Beaucoup d'entre nous tournent et se retournent dans leur lit en tentant désespérément de s'endormir. Pourtant, il existe quelques astuces simples pour éviter ces heures nocturnes interminables.

Premier conseil, laisser ses volets fermés la journée. Cela empêche le soleil d'entrer et de réchauffer la pièce. Pensez également à créer des courants d'air en fin de journée. Vous pouvez alors utiliser un pulvérisateur d'eau, des linges humides et disposer des bols d'eau froide dans la chambre. Il est aussi assez aisé de rafraîchir votre intérieur.

Le choix de la matière des draps est aussi important : le lin ou en coton sont à privilégier. Contrairement à la matière synthétique, elles absorbent la transpiration et possèdent des qualités thermorégulatrices.

C'est bien connu, le soit, il faut manger léger. Mais l'été, cela est d'autant plus vrai. Un repas trop copieux avant d'aller se coucher demandera plus d'efforts à l'organisme pour la digestion. Il produit donc de la chaleur. Et bien sûr, ne pas oublier de disposer une bouteille d'eau au pied de son lit pour les petites soifs nocturnes.

Dernier petit conseil, avant regagner votre lit, n'hésitez pas à prendre une douche, à l'eau tiède ou quelque peu fraîche. Cependant, l'eau gelée, est elle, déconseillée car elle pousse le corps à produire de la chaleur.