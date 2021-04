Bien-être : comment retrouver le sommeil sans se prendre la tête

publié le 17/04/2021 à 09:15

En ces temps tourmentés, notre sommeil est encore bien plus perturbé : que ce soit des difficultés à s’endormir, des insomnies, un sommeil agité. Et pourtant on voudrait dormir comme un bébé. C'est en grande partie la faute du stress, mais quand on s’oblige à se détendre, parfois, cela produit l’effet inverse.

C’est ce qu'explique le Docteur Philippe Aïm, qui vient de publier Retrouver le sommeil sans se prendre la tête, aux éditions First. Philippe Aïm propose, au moment du coucher, de détourner notre attention de la liste de nos problèmes du jour et des sujets qui nous prennent la tête. Il propose un mode d’emploi avec des exercices à écouter sur le CD qui accompagne le livre.

Par exemple, au moment de vous endormir, vous allez focaliser sur plusieurs parties de votre corps, comme si vous faisiez une analyse corporelle. Passez en revue vos orteils, vos genoux, vos doigts et remarquez à quel point ils sont immobiles. Oui, c’est moins croustillant que les ennuis et les soucis et bien justement, la banalité de cette information envoyée à votre cerveau, va déclencher le feu vert pour vous endormir paisiblement.

Se focaliser sur ce qui n’est pas prioritaire.

Deuxième exemple, vous vous focalisez sur votre respiration et notamment sur ce tout petit moment après l’expiration, qui marque une petite pause. À force de vous concentrer dessus, vous allez vous calmer et tomber dans les bras de Morphée.

Troisième exemple, vous allez vous focaliser sur les toutes petites choses agréables qui se sont passées dans votre journée, des mini anecdotes, des micros détails, et répondre ainsi sereinement à l’appel du sommeil.

Donc en résumé, on se focalise sur ce qui n’est pas prioritaire. Vous vous concentrez mais vous ne donnez rien à analyser à votre mental, pas de prise de tête et un résultat positif : une nuit de rêve. Voilà une minute qui peut tout change.