Coronavirus : comment la pandémie perturbe (fortement) notre sommeil

publié le 07/05/2021 à 07:15

En temps normal, près d'un Français sur deux souffre de troubles du sommeil. Mais depuis que la pandémie s’est invitée dans nos vies, il nous est encore plus difficile d’atteindre les bras de Morphée.

Cet étrange phénomène qui nous frappe depuis plus d’un an a un nom : la coronasomnie. Les trois-quarts des Français ont souffert de troubles du sommeil durant les premières semaines de confinement, d’après l'enquête annuelle OpinionWay, réalisée pour l’Institut du sommeil et de la vigilance.

"Le sommeil sert à de nombreuses fonctions", explique Patrick Lemoine, psychiatre et docteur en neuroscience. Croissance, cicatrisation, fertilité, longévité, pour rester en bonne santé, il faut bien dormir. "Nous sommes tous génétiquement programmés et l'important c'est de dormir le nombre d'heures et à l'horaire où l'on est programmé", détaille le docteur Lemoine.

Le télétravail dérègle nos habitudes

Si l'invention du feu, puis de l'ampoule électrique et enfin des écrans ont peu à peu déréglé notre rythme naturel, le télétravail est lui aussi venu perturber nos habitudes. Pourquoi dormons-nous moins bien ? Est-ce seulement l’angoisse du lendemain, la peur de la maladie et de la mort, ou l'évolution de nos modes de vie ?

Dans cet épisode d'Ensuite, Catherine Mangin, directrice adjointe de l’information de RTL, et Christelle Rebière, présentatrice de RTL Midi, s'intéressent à notre rapport au sommeil, avec Patrick Lemoine, psychiatre, docteur en neurosciences et auteur de Docteur, j'ai mal à mon sommeil, paru chez Odile Jacob.

