Sommeil : une thérapie permet de soigner les cauchemars chroniques

publié le 20/01/2020 à 11:01

C'est une avancée qui pourrait bien changer votre façon de dormir. Un chercheur français a mis au point une méthode pour soigner les cauchemars chroniques, ceux qui viennent régulièrement perturber votre sommeil.

Comme le rapporte Le Parisien, 2,5 millions de Français en font au moins un par semaine et cette thérapie originale pourrait bien leur venir en aide. Elle se pratique à distance, via Skype, en quatre séances réparties sur trois mois. Le docteur y explique à son patient la mécanique du mauvais rêve avant de lui proposer de garder le décor et les personnages de ses cauchemars mais d'en changer le scénario.

Selon le quotidien, cette méthode s'avère être très efficace puisque les cauchemars des patients se transforment en rêves. Ces images très réalistes, impressions et émotions qui accélèrent votre rythme cardiaque, voire vous réveille ne seront alors plus qu'une histoire ancienne et vos nuits s'apaiseront naturellement.