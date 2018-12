Semaine du Sans Gluten 2018 : le programme complet à Paris

publié le 22/09/2018 à 10:30

La Semaine du Sans Gluten est la rencontre annuelle de la communauté des "no-glu". Au programme, des conférences culinaires et médicales, des ateliers culinaires pour apprendre et s'amuser, des nouveaux produits à découvrir. En somme, un cadre unique pour échanger et se retrouver.



Comme l'an passé, cet événement n'est plus seulement parisien mais bouge également à Bordeaux, Toulouse, Lille, Nantes et Saint-Raphaël. La preuve que ce régime alimentaire au départ réservé aux intolérants au gluten (maladie cœliaque) touche de plus en plus de personnes souffrant de maladies auto-immunes, telles que la maladie de Crohn, la thyroïdite de Hashimoto, la maladie de Lyme, l'autisme...

Le programme complet à Paris :

La semaine parisienne débute lundi 1er octobre par une conférence de Brigitte Jolivet, présidente de L’Association française de l’intolérance au gluten (Afdiag), intitulée "Le régime sans gluten, pour qui ? Pour quoi ?". Objectif : faire le point sur les avancées médicales comme sur les idées reçues de ce régime alimentaire. La conférence est gratuite mais sur réservation.

Mardi 2 octobre, la journée est réservée aux professionnels de la restauration, ceux qui souhaitent se lancer dans un commerce de bouche sans gluten, avec les spécificités de ce marché, ou tous les professionnels de la restauration qui ont besoin de mieux comprendre les allergènes pour se mettre en règle avec les nouvelles normes officielles.



Mercredi 3 octobre, de 19h15 à 20h30, place à une conférence "Accro au sucre, comment réduire ma consommation de produits sucres ?", par Soraya Aouidad, spécialiste des allergènes et alimentation bio, et Nathalie Templier, fondatrice de la boutique Gluten Corner (boutique 100% sans gluten). Conférence gratuite sur réservation.



Jeudi 4 octobre : consultations individuelles et coaching culinaire. Comment naviguer avec plusieurs intolérances alimentaires ? Comment s’adapter à un régime "sans", etc... Réponses personnalisées en rendez-vous avec Soraya Aouidad. Séances d'environ 45 minutes. Tarif : 10 euros.



La fin d’après-midi et la soirée sont sur le thème "yoga et digestion", avec Mandana Saheb, professeur de yoga. Deux séances de 1 heure (17h/18h et 21h/22h). 12 euros la séance.



Vendredi 5 octobre : atelier d’initiation à l’EFT (Emotion Freedom Technique) pour renforcer et améliorer le système digestif, par Myriem Duong. Séance de 1h30. 16 euros.

Gluten Free Day

Samedi 6 octobre : grande journée de la Semaine Sans Gluten.



- 10h30/11h30 : "Yoga et digestion" par Mandana Saheb



- 11h30/12h30 : conférence "Où se restaurer sans gluten à Paris" par l’auteur du guide "Paris sans Gluten" (Éditions Parigramm).



- 14h/15h : "Ma recette express sans allergènes". Démonstrations et astuces en duo par la blogueuse Clem Sans Gluten (l’auteur de ces lignes) et la chef Fanny Biasini.



- 15h45/17h : conférence "Les supers pouvoirs de notre intestin". Les dernières découvertes scientifiques sur notre microbiote, par Alma Rota, auteur du livre "Powerbiotique" (Éditions Tredaniel).



- 17h/18h15 : dégustation et conférence sur le pain par le chef-boulanger sans gluten Érik Séguran.



- 18h15/19h30 : apéro convivial avec dégustations de nouveautés sans gluten.



Tarif journée : 9,50 euros. Demi-journée : 5 euros. Sur réservation.



Dimanche 7 octobre : brunch sans gluten dans la nouvelle adresse de la pâtisserie sans gluten Helmut Newcake, rue Saint-Honoré. 12h/14h30. 24 euros sur réservation.

Le brunch sans gluten chez Helmut Newcake Crédit : Helmut Newcake

