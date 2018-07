Les tendres financiers à la framboise sans gluten

publié le 14/04/2018 à 10:30

Le financier est un tendre petit gâteau individuel que l’on peut facilement manger directement avec les doigts. À base de poudre d’amande, il fait partie du patrimoine de la pâtisserie française puisqu’il remonte au XVIIe siècle. Au tout début, ce sont les sœurs Visitandines, de l’Ordre de la Visitation, qui cuisinaient ces gâteaux. Ils avaient alors une forme ronde ou ovale.



En 1890, le pâtissier Lasne, remet ce petit gâteau à la mode : sa pâtisserie se trouvant place de la Bourse et sa clientèle étant principalement constituée de financiers, il a l’idée de donner aux petits gâteaux la forme d’un lingot d’or. Et voilà comment naquit le “financier“.

L’intérêt nutritif de ce gâteau est dans la poudre d’amande, si riche en protéine et en fibres. L’amande est également riche en vitamines B1, B2, B3, B9 et en vitamine E, ainsi qu’en minéraux tels que le manganèse, le magnésium, le calcium, le cuivre, le phosphore, le fer et le zinc.

Elle possède également la propriété d’un haut pouvoir de satiété, un atout lorsque l’on suit le régime sans gluten qui apporte une digestion rapide. L’amande est la graine oléagineuse la plus pauvre en acides gras saturés et la plus riche en acides gras insaturés tel que l'acide oléique, ce qui permet d'avoir un taux élevé de "bon cholestérol".



Dans la cuisine, utilisée comme farine, elle permet également de réduire la quantité de matière grasse. Et dans cette recette précise de financier, c’est l’amande qui apporte le moelleux, puisque seulement le blanc des œufs est utilisé.



La ravissante décoration avec les premières framboises de la saison, riche en antioxydants, apporte une légère saveur acidulé et un air de fête.

Ingrédients :

Pour 12 financiers. Temps de préparation : 20 minutes. Temps de cuisson : 13 minutes par plaque.





- 90 g de margarine + 1 cuillère à soupe pour le moule (de bonne qualité, car le goût est important, ou du beurre pour ceux qui supporte une touche de lactose)



- 35 g de farine de riz



- 65 g de poudre d’amande



- 70 g de sucre glace



- 1 pincée de sel



- 3 blancs œufs, à température ambiante



- 2 cuillères à café de rhum (ou eau de vie de cerise, Brandy)



- 36 framboises

Les ingrédients pour les financiers à la framboise sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 200°C



- Graisser la plaque à financier avec de la margarine. Si elle est en métal blanc, mettre au congélateur le temps de préparer la recette. Ne pas tenir compte de ces instructions si le moule est en silicone ou en téflon.



- Faire fondre doucement la margarine dans une petite casserole. Garder de côté.



- Dans un petit saladier, mélanger ensemble les ingrédients secs : farine, poudre d’amande, sucre et sel. Garder de côté.



- Dans un grand saladier, battre les blancs d’œufs en neige.



- Verser les ingrédients secs dans les blancs en neige et mélanger délicatement à l’aide d’une spatule en tournant toujours dans le même sens pour ne pas “casser“ les blancs.



- Verser la margarine fondue et le rhum et mélanger délicatement.



- Sortir la plaque à financier du congélateur et remettre une seconde couche de margarine.



- Remplir les petits moules jusqu’au ¾ des bords. Ajouter les framboises au centre de la pâte.



- Faire cuire environ 13 minutes selon votre four.



Note : cette double épaisseur de margarine (ou beurre) permet de bien protéger les moules en fer et de démouler sans difficulté les financiers tout en apportant un croustillant parfait aux bords des petits gâteaux. C’est une technique française très ancienne que l’on doit à la Cour de Versailles, très loin de l’époque moderne du silicone ou du téflon.

La double épaisseur de margarine (ou beurre) permet de bien protéger les moules en fer Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

