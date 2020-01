Santé : quelle cure de vitamines pour affronter l'hiver ?

publié le 08/01/2020 à 05:50

Le manque de luminosité, le froid, la grisaille, la pluie... L'arrivée de l'hiver entraîne un coup de mou tant physique que psychologique.

Pour parer au froid et à la fatigue, le passage de l'hiver nécessite un bouquet garni de fer, de magnésium, de vitamines, de protéines. Il faut donc faire particulièrement attention à son alimentation. Privilégiez une alimentation riche en fruits et en légumes de saison. Les épices sont également utiles car, en stimulant la circulation sanguine, elles contribuent à réchauffer le corps.

Mais pour augmenter encore plus ses défenses immunitaires et pour éviter de tomber trop souvent malade, faire une cure de vitamines peut être très bénéfique. Parfois, faire attention à son alimentation n'est donc pas suffisant, et il vaut mieux se tourner vers des compléments alimentaires, disponibles en pharmacie.

Vitamine C

Reine de la vitamine, la vitamine C aide à renforcer notre système immunitaire et, surtout, nous redonne un coup de fouet. Elle peut aider à lutter contre les coups de mou et de fatigue liés à l'hiver. Elle prévient aussi le rhume.

La vitamine C est également utile pour améliorer notre humeur puisqu'elle aide à réduire le stress et l'anxiété.

Si vous ne voulez pas en acheter directement en pharmacie, sachez qu'elle est fortement présente dans les poivrons, le kiwi, l'orange, la mangue ou encore les brocolis. Les jus de pamplemousse et de légumes sont également teneurs de cette vitamine.

Vitamine B

Connue pour apporter de l'énergie, la vitamine B aide notre corps à lutter contre le froid et améliore notre moral puisqu'elle améliore notre système nerveux.



Prendre de la vitamine B permet donc d'améliorer nos capacités physiques et mentales en prévenant la fatigue intellectuelle, notamment.



Les aliments principalement sources de vitamine B sont les céréales, le pain complet, le jaune d’œuf, le poisson. La banane, l'avocat et les légumes verts contiennent eux aussi de la vitamine B.

Vitamine D

La vitamine du soleil paraît indispensable pour passer l'hiver. Cette dernière est généralement prescrite par le médecin, une fois par an, en ampoule.



La vitamine D est apportée à 20% par notre alimentation et le reste est produit uniquement grâce aux rayons de soleil. Si vous en cherchez dans vos aliments, privilégiez les poissons gras, le saumon par exemple, mais aussi le fromage et les champignons.

Magnésium

Prendre du magnésium l'hiver peut protéger des maladies car il évite les coups de stress et les sautes d'humeur. Il prévient également les maladies cardio-vasculaires et joue un rôle dans beaucoup d'aspects de notre quotidien : de la qualité du sommeil à l'élasticité de nos artères en passant par le processus de régulation.



L'apport de magnésium recommandé est de 350 milligrammes par jour. On le retrouve dans les graines de sésame, les pignons de pin, le chocolat noir ou encore les anchois à l'huile. Il se retrouve également dans beaucoup de bouteilles d'eau minérale.

Fer

Le fer booste l'immunité et permet de combattre la fatigue. Si vous ressentez une forte fatigue inexpliquée et des essoufflements, vous êtes sûrement en carence de fer. Constituant principal de l'hémoglobine du sang, le fer permet de mieux résister aux infections.



Outre les comprimés vendus en pharmacie, le fer se retrouve dans la viande rouge, le boudin, les légumineuses et les amandes. Sachez que boire trop de thé peut empêcher l'assimilation du fer.

Zinc

Le zinc agit considérablement sur la multiplication des globules blancs, qui, eux, permettent de lutter contre les infections. Il joue donc un rôle important sur notre système immunitaire. Le zinc se retrouve dans les fruits de mer, surtout les huîtres.