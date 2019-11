publié le 28/11/2019 à 11:12

Contre les maux de l’hiver, notre organisme dispose d’une arme de dissuasion efficace : notre système immunitaire. C’est une sorte d’ordinateur des plus sophistiqués. Il veille à l’intérieur de notre corps, avec ses vigies, son système d’alerte et son armée de petits soldats (généralement les globules blancs), prêts à repousser les agressions extérieures.

Sauf que comme toutes les belles machines, notre système immunitaire peut prendre un coup de vieux ou avoir un coup de mou. Particulièrement en hiver. En fait, il n’aime pas le froid. C’est comme les piles ou les batteries. Quand le mercure descend, ça peut le mettre à plat. Il est donc essentiel pour nous de le choyer et de l’entretenir comme il le mérite.

Car, oui, nous pouvons influer sur son efficacité. On vous dira que l’immunité est liée à la génétique, ce qui est vrai. Mais une fois que vous êtes né, vous mettez en place votre propre système plus ou moins efficace en fonction des bobos que vous allez croiser et apprendre à contrer. J’en veux pour preuve que 2 jumeaux (c’est un pléonasme mais vous m’avez compris) n’ont pas la même immunité. Surtout si leurs modes de vie diffèrent.



Nourriture saine et sommeil réparateur

Pour avoir un système immunitaire au top, l’essentiel tourne autour de 3 activités : manger, dormir, bouger. Si vous êtes un habitué des plats transformés, c’est le moment de penser à manger plus sainement. Votre système immunitaire a besoin de vitamines. Vous les trouverez dans les légumes et les fruits, comme d’habitude… Plus vous mettrez de couleurs dans votre assiette, mieux vous vous porterez.

Si vous manquez d’imagination, intéressez-vous à ces légumes trop souvent délaissés que sont le chou-fleur et le brocoli. Pour le reste, ce qui importe, c’est l’équilibre : oui à la viande, oui au poisson, oui aux produits laitiers mais à des doses raisonnables.

Deuxième levier : le sommeil. Il faut que vous ayez votre dose. Moins on dort, plus on est fatigué. Plus on est fatigué, plus on est vulnérable. Ça, c’est juste une évidence sur laquelle je ne vais pas m’étendre.

L'importance du sport

Je préfère m'attarder sur le troisième levier : le sport. Quand les températures diminuent, il ne faut pas tomber dans le piège de l’hivernage. C’est tentant, mais non, interdit ! Je l’ai déjà dit 100 fois : le sport booste le système immunitaire. Donc s’il est une période dans l’année où vous devez lui consacrer un peu de temps, c’est bien maintenant.



Et mon conseil, c’est d’investir quelques dizaines d’euros dans du matériel et des vêtements qui feront de vos séances des moments de plaisir. Je dis ça parce que je vois trop de gens renoncer au prétexte qu’ils ne sont pas bien équipés, donc se sentent mal à l’aise, donc ont la désagréable impression de baigner dans leur jus au moindre mouvement, alors qu’il existe des vêtements techniques très accessibles et ultra-efficaces.



Et n’oubliez pas la règle des 3 couches quand il fait froid. Une première couche transpirante. On en trouve dans tous les magasins de sport. Une deuxième couche pour conserver la chaleur. Donc un vêtement du style polaire. Et une troisième couche imperméable. Comme ça le vent ne viendra pas vous glacer les os.