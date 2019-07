Michel Cymes vous dit tout sur le magnésium

publié le 11/07/2019 à 09:54

Deux français sur trois en manquent : le magnésium est impliqué dans beaucoup de fonction ainsi que dans l'activité de plusieurs centaines d'enzymes. Pour rappel, une enzyme est une substance qui intervient dans certaines réactions chimiques qui se passent dans nos cellules. Si l'enzyme n'existait pas, les réactions ne se feraient pas ou se feraient trop lentement.

Le magnésium joue un rôle dans beaucoup d'aspects de notre quotidien : la qualité du sommeil, le processus de coagulation, la robustesse des spermatozoïdes, la régulation du rythme cardiaque, l'élasticité de nos artères... Dans tous ces domaines, l'organisme a besoin de magnésium.

Pour savoir si on en manque, il faut écouter son corps. S'il vous dit qu'il n'a envie de rien, qu'il se sent tendu, qu'il souffre de crampes ou même de tremblements, c'est peut-être que vous manquez de magnésium. Même chose si vous avez l'impression que votre cerveau fonctionne à deux à l'heure, si le stress ne vous lâche plus et si vous collectionnez les petites infections...

Fruits de mer, noix de cajou, soja, chocolat...

Chaque jour, il est conseillé d'avaler 420 milligrammes pour les hommes et 360 pour les femmes.

Si on le trouve dans les compléments alimentaires, il est aussi présent dans les fruits de mer, les noix, les noix de cajou, les amandes, les noisettes, le soja, les céréales complètes, le chocolat très noir... Tous contiennent de bonnes doses de magnésium.

Vous pouvez donc vous jeter sur ces aliments, les excès de magnésium sont extrêmement rares.