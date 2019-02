publié le 05/02/2019 à 11:08

Si vous voulez être efficace, de bonne humeur et booster votre motivation, la dopamine est votre alliée. Ce neurotransmetteur est d'une grande importance, car il influe sur votre comportement et votre bien-être. Plus vous en aurez, mieux vous vous sentirez.



Dans le corps humain, la production de cette molécule requinquante est assurée par l’hypothalamus. On peut agir sur cette production en misant sur l'alimentation et le comportement qui conviennent. Et contrairement aux idées reçues, il n'est pas nécessaire de réduire drastiquement les aliments agréables dans nos assiettes. Il s'agit de ne pas bouder les protéines, végétales comme animales.

Préférez des menus à base de poisson, comme du cabillaud, ou de la viande mais aussi d’œuf. Les fromages tels que le parmesan, la mozzarella, le brie, le chèvre ou le camembert sont également recommandés. Certains oléagineux comme les amandes, les noix ou les pistaches, permettent aussi de booster la dopamine.

La vitamine C et les oméga 3 la rendent efficace

Mais attention, la dopamine a un défaut : elle s'oxyde facilement. L'oxydation étant synonyme de vieillissement accéléré, il faut donc la marier pour pallier cet effet indésirable. Misez sur les épinards et les carottes ainsi que sur les fruits riches en vitamine C, comme les kiwis.



Enfin, pour atteindre plus facilement vos cellules, elle a besoin d’oméga 3, qui se trouvent dans les poissons gras, dont le saumon, et certaines huiles végétales comme l'huile de colza ou de lin.

Avoir un comportement sain est indispensable

Il est non seulement possible de booster sa production de dopamine par le comportement, mais il est aussi impératif de le faire pour optimiser vos efforts alimentaires. Sans surprise, pratiquer une activité sportive s'avère le premier réflexe à adopter au quotidien, suivi de près par un sommeil réparateur, sans quoi le corps ne peut puiser dans le stock de dopamine produit au cours de la journée.



Le massage, les activités culturelles, découvrir de nouveaux lieux et rencontrer de nouvelles personnes contribuent tout autant à accroître la production au quotidien. Une étude canadienne affirme que l'on peut augmenter de 9% son taux de dopamine en écoutant de la musique. Ne lésinez donc pas sur votre playlist préférée pour embellir vos journées et prendre soin de votre santé.