Le livre de Patrick Bézier, Sauver la culture, a inspiré au Dr Saldmann une leçon de santé. L'ouvrage démontre selon lui que "la culture permet de se réinventer". Il explique qu'il s'agit en réalité d'une ouverture pour essayer de trouver tout notre potentiel de créativité. "Quand on est créatif, on n'a plus peur du lendemain", assure le médecin. Il estime que l'on sait à cet instant "qu'en toute situation, qu'elle soit familiale ou professionnelle, difficile, on trouvera les façons de rebondir".



Le Dr Saldmann vous propose un test simple : prendre un verre en plastique. Ce verre peut selon lui avoir jusqu'à 50 fonctions différentes."Si vous faites des petits trous au bout, cela devient une passoire, vous mettez de la farine dedans, ça peut devenir un moule, vous le coupez, ça peut devenir un bijou", énumère Frédéric Saldmann. Jouer et être créatif aurait un impact direct sur notre moral et le côté positif de notre personnalité.

"On a au fond de nous-mêmes des moyens de créativité puissants qui nous ont permis de résister pendant des millénaires à beaucoup d'agressions", explique le Dr Saldmann. Il estime que découvrir son potentiel permet de faire chuter nos angoisses et de perdre tout sentiment de peur. Un sentiment qui est un puissant antidépresseur. Soyez créatifs, c'est bon pour le moral.