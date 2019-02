Pourquoi chanter est-il bon pour votre santé ?

et Salomé De Vera

publié le 02/02/2019 à 09:49

Faites des vocalises, c'est ce que recommande le docteur Frédéric Saldmann. C'est simple, le chant est un élixir de bonne santé. L'action de chanter crée un sentiment de bonheur et d'euphorie car le corps libère de l'endorphine, l'hormone du bonheur, mais aussi de l'ocytocine, l'hormone qui aide à diminuer le stress. Ça rallonge nos télomères, ces petits manchons au bout de nos chromosomes qui traduisent notre espérance de vie.



De plus, ça fait travailler la respiration. À chaque occasion de chanter, même sous la douche, on apprend à bien respirer. En même temps, vous allez entendre votre voix différemment de celle que vous pensez. Vous allez la travailler ainsi que vos cordes vocales, votre gorge, vos poumons…

De quoi prévenir le vieillissement de la voix. Une voix chevrotante n’évoque pas quelqu’un de jeune, alors que certaines voix paraissent incroyablement juvénile. Travailler sa voix permet donc d’être jeune simplement lorsqu'on commence à parler. Le conseil du docteur Saldmann : choisissez des chansons joyeuses, ça fait encore plus de bien !