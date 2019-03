publié le 08/12/2018 à 09:00

Grand succès littéraire traduit en plus de 40 langues, le livre des sœurs Enders "Le charme discret de l’intestin" raconte l’incroyable vie du microbiote humain (anciennement appelé flore intestinale). La Cité des sciences, dans sa ligne éditoriale "Attention, science fraîche", s’intéresse particulièrement aux avancées scientifiques et connaissances nouvelles.



Cette exposition raconte donc sur 600 m² l’univers microscopique aussi complexe que méconnu du microbiote humain propre à chaque individu et en évolution permanente. Ces dix dernières années, les recherches ont imposé l’idée du ventre comme un "deuxième cerveau", c’est-à-dire qu’il est doté de son propre système nerveux pour entretenir une relation étroite et déterminante avec notre cerveau.

Lorsque notre intestin devient notre deuxième cerveau Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Si les dessins naïfs de Jill Enders (l’illustratrice) donnent un aspect décomplexé et presque enfantin au propos de Guila Enders (la gastro-entérologue) sur la digestion et le microbiote, le contenu de l’exposition est on ne peut plus sérieux, bien que très didactique.

L’exposition se compose de films étonnants avec des vues d’organes aux rayons X, des effets de superposition qui emmènent le visiteur au cœur de ses propres organes, des images prises par des caméras pilules, un corps humain en 3D, des écrans tactiles interactifs. Elle est un incroyable voyage dans les organes digestifs.

Explications des enzymes et autres bactéries, populations de notre corps Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Le microbiote, qui assure l’équilibre du corps en communiquant avec le système immunitaire, le cerveau et le système nerveux sont alors dévoilés. Ce microscopique peuple de bactéries, amies ou ennemies selon le contexte, huit fois plus petites qu’un globule rouge et vingt fois qu’un globule blanc, nous révèlent avec malice qu’il y a dans un gramme de selle, plus de bactéries qu’il n’y a d’humains sur terre.



Dans un coin de l’expo, on retrouve tout l’humour des sœurs Enders avec le "cacabinet", petit salon où est rassemblé ce qui concerne la défécation et les excréments, et quelques précieux conseils aux visiteurs pour que tout se passe bien de ce côté-là.

Notre microbiote et pourquoi certains ont des allergies et intolérances Crédit : Clem sans gluten pour RTL

La dernière partie de l’exposition sensibilise le visiteur aux soins qu’il peut apporter lui-même à son propre microbiote. Quand on apprend que le microbiote humain est en permanente évolution, composé de milliard de micro-organismes, dont la diversité et la population dépend de son mode de vie, environnement et régime alimentaire, et qu’il est un marqueur au même titre qu’une empreinte digitale, on a naturellement envie de mieux le connaitre.



Cette exposition est pour toute la famille, bien que conseillée à partir de 10 ans. Un programme d’animation spécialement conçu pour les enfants (âge scolaire 6e et 3e) sur les thèmes : "Microbiote, nous ne sommes pas seuls", "À-t-on un second cerveau ?", "La cantine du microbiote", est sur inscription.

informations pratiques :

- Exposition trilingue : Français, Anglais et Portugais



- Ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h



- Plein tarif : 12€. Tarif réduit : 9€ (+65 ans, enseignants, -25 ans, familles nombreuses et étudiants).

Gratuit pour les demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minimas sociaux, les personnes en situations de handicap et accompagnateurs.

Les billets incluent l’argonaute et le planétarium.



- Métro : Porte de La Vilette

Bus: 139,150,152

Tram : 3B



- Pour les personnes allergiques au gluten, on trouve quelques biscuits sans gluten à la cafétéria du musée.

