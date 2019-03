publié le 16/03/2019 à 10:00

"Mimi cave à manger" est une véritable trattotia napolitaine garantie 100% sans gluten au cœur de Paris. Lorsque l’on passe le pas de sa porte, on voyage directement avec la décoration de son magnifique bar en carrelage Vietri sul Mare, typique de la côte amalfitaine, qui ouvre sur la cuisine où les tresses d’ails sont accrochés aux murs de brique.

Les nappes en tissu imprimé de fruits ou légumes changent en fonctions des saisons et rappellent le savoir-faire artisanal. On est à Naples ! La cheffe Giulia Guarino, qui a fait ses classes dans la restauration étoilée italienne et dans la pâtisserie à Rome, rêvait depuis toute petite d’ouvrir son propre restaurant.

Diagnostiquée cœliaque, elle décide alors de venir travailler à Paris auprès de "L’Atelier des Lilas", l’illustre traiteur sans gluten, puis chez "Thank You My Deer", un des tout premiers restaurants sans gluten de la capitale. En octobre 2017, Giulia ouvre enfin son restaurant, une petite trattoria, pour faire découvrir l’authentique gastronomie napolitaine, région de son enfance.

Petit rayon épicerie

Chaque produit est italien et hautement sélectionné. Le pain et les pâtes fraîches sont faites maison. Les pâtes sèches viennent de la petite ville de Gragnano, spécialisée depuis toujours dans l’artisanat de pâtes. La mozzarella di bufala arrive deux fois par semaine directement de Battipaglia, ville au sud de la Salerne, spécialisée dans l’élevage traditionnel de bufflonnes.



Ces produits, on peut en acheter chez Giulia, car face à la grande demande des clients, elle propose un petit rayon épicerie de certains de ses produits. Les fruits, légumes, viandes et poissons arrivent aussi d’Italie, évidement surtout de la région napolitaine. Même le café provient d’un torréfacteur artisanal de Naples, car comme dit Giulia : "le café, c’est sacré pour nous".

Pas de spaghetti bolognaise à la carte

Vous ne trouverez pas de spaghetti bolognaise à la carte. Ici, le menu change chaque semaine en fonction des saisons. Sa publication sur le compte Instagram du restaurant fait le bonheur chaque mardi des habitués. Nombreux d'entre eux ont d'ailleurs mis plusieurs mois avant d’apprendre avec surprise que ce lieu est absolument 100% sans gluten.



Seul un discret "gluten free"en bas du menu l’indique. Giulia sait depuis longtemps que les Italiens sont très touchés par la maladie cœliaque. Elle a donc relevé le défi de pâtes sans gluten excellentes. Son souhait, en cheffe passionnée, est avant tout de partager avec tous la grande variété de la gastronomie napolitaine.

Infos pratiques

"Mimi cave à manger napolitaine" : 105 rue du cherche-midi, 75006 Paris. Téléphone : 01.83.89.52.85. Ouvert du mardi au samedi le midi, du jeudi au samedi le soir. Il est conseillé de réserver et il est possible de privatiser le lieu pour 12 à 20 personnes.



- Entrée à partir de 7 euros

- Plat de pâtes autour de 15 euros

- Plat du jour autour de 18 euros

- Desserts autour de 7 euros

