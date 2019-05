Sorbets et crème glacé infusés aux thés Marco Polo blue, thé vert Matcha du Japon et Sakura Sakura chez Mariage Frères

Lentilles, quinoa et pois chiche au thé I have a dream chez Mariage Frères

publié le 23/02/2019 à 10:08

La maison de thé Mariage Frères a été fondée en 1854 par Henri et Édouard Mariage, inventeur du "thé à la française". Mais dès 1660, des membres de la famille Mariage partaient en mission pour La Compagnie des Indes, à la recherche des plus beaux thés verts. Depuis Mazarin, qui introduisit cette boisson pour soigner sa goutte en 1639, le thé est, comme le chocolat, une boisson prisée à la cour du Roi.



Après un siècle de thé vert, la France découvre à la fin du XVIIIe siècle le thé noir, et l’alliance pour accompagner les pâtisseries sera pour toujours scellée. En 1860, Henri Mariage a l’idée de parfumer le chocolat au thé et invente "le chocolat des Mandarins", puis la gelée sucrée au thé. En 1986, lorsque ouvre le premier restaurant-salon de thé Mariage Frères à Paris, la maison souhaite utiliser cette herbe aromatique aux saveurs végétales, de fleurs, de fruits et d’herbes fraîches dans la gastronomie, et innove avec une cuisine au thé.

D’abord réservée à la pâtisserie, comme le financier au thé vert Matcha du Japon, la profusion de saveurs possibles s’ouvre vite à la cuisine salée. Le poisson se parfume d’un Earl Grey, une volaille d’un Darjeling ou d’un thé au jasmin. Aujourd’hui, les restaurants proposent des menus où 98% des mets sont préparés et parfumés au thé. Mais il s’agit bien d’une cuisine française dans les règles de l’art, où l’assiette est gourmande et créative, légère et colorée.

Ingrédients classiques mais de la plus haute qualité

Les ingrédients sont classiques mais de la plus haute qualité pour mettre en valeur chaque saveur propre. Et dans ce lieu mixte, l’offre sans gluten du menu est possible grâce à l’utilisation de la farine de riz, inspiré par l’Asie. Le décor, dès que l’on passe la porte, transporte dans le temps, à l’époque des grands voyages des Comptoirs des Indes et d’Asie. Le parfum unique des effluves des thés s’échappant des sublimes grandes boîtes noires que les vendeurs ouvrent et ferment pour servir les clients est une véritable invitation à un voyage exotique et feutré.



Comme dans tout bon salon de thé, les pâtisseries sont à l’honneur et les personnes sans gluten pourront se régaler d’une pavlova au thé princier, où la meringue est au thym-citron, les fruits exotiques doucement rôtis à la vanille bourbon et la neige de coco parfumé au thé. Il y a évidemment le très historique financier framboise au thé vert Matcha du Japon. Le Mont-Blanc au marron glacé est, lui, parfumé au Marco Polo, un des plus célèbres thés de la maison.



La nouvelle petite merveille, également sans lactose, se nomme Sakura Sakura : un croquant de dragées (à la farine de riz), un cœur de griottes infusées au thé Sakura (qui signifie cerisier en fleurs) et une mousse de lait d’amande. Sa sublime couleur bleu indigo vient de la poudre naturelle de fleur de pois de senteur utilisée pour parfumer les thés.

Les fleurs comme colorants naturels

L’utilisation des fleurs comme colorant naturel se retrouve également avec la fleur d’hibiscus dans le superbe Melting Frost : un trio de sorbets et crème glacées au Marco Polo blue, Matcha du Japon et Sakura Sakura, ou encore dans le sirop de rooibos Marco Polo rouge de la composition de fruits frais Berry Lover, et son macaron glacé au thé Iskandar, cette sublime couleur rose provenant de la fleur d’hibiscus.



Cette cuisine au thé s’adapte également au menu salé, où l’assiette lentilles, quinoa et pois chiches est infusé au thé I have a dream. L’avocat façon guacamole est lui relevé du parfum thé vert Matcha du Japon. Le saumon est actuellement proposé avec une inspiration asiatique, un coulis au thé vert Matcha du Japon. Le houmous de chou-fleur est rôti au thé fumé Feu de Thé,



Si ces restaurants-salons de thé restent des lieux mixtes, l’attention à la sécurité des personnes allergiques y est rigoureuse. Et il est heureux que l’expérience de cette cuisine parfumée et unique soit aujourd’hui accessible aux amateurs de thé sans gluten. Dès les première chaleurs, il ne faut pas hésiter à tester le thé glacé Opéra Blue qui, telle une potion magique, change de couleur, passant du bleu au violet dès que l’on y verse du jus de citron vert.

Infos pratiques :

Il faut compter entre de 12 et 13 euros pour une pâtisserie à déguster sur place, et 8,5 euros à emporter. L’assiette Berry Lover et les sorbets sont à 18 euros, uniquement à déguster sur place. La cuisine salée va de 11 euros pour le houmous au Feu de Thé jusqu’à 28 euros pour le saumon Matcha.



Adresses à Paris :



- 260 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008

- 30 rue du Bourg-Tibourg, 75004

- 13 rue des Grands-Augustins, 75006

- 56 rue Clerc, 75007

- Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli, 75001

