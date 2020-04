Sans gluten : la recette facile de muffins aux pépites de chocolat

publié le 25/04/2020 à 09:06

Cette recette de muffins aux pépites de chocolat est très simple à cuisiner. On trouve la majorité des ingrédients en supermarché, et les substitutions d’ingrédients sont indiquées pour s’adapter à votre placard.

Pour information, la farine de millet est une farine de grains lourds. Elle se substitue à même mesure par une autre farine à grains lourds : sarrasin, maïs, pois-chiche. Si vous préférer utiliser un mix sans gluten tout prêt, cela remplace alors les farines et la fécule mais pas la poudre d'amande qu'il ne faut pas oublier d'ajouter.

La fécule de maïs, plus souvent connue sous le nom de maïzena, peut se substituer par de la fécule de pomme de terre. Attention, la vraie fécule possède une texture qui ressemble à du talc, pas à de petites graines qui ressemble à du couscous.

Pour garantir des muffins bien tendres et qui le restent plusieurs jours, nous y glissons un peu de banane écrasée. Cela apporte du potassium, important contre les crampes musculaires en ces périodes de confinement où l’on bouge moins que d’habitude.

Ingrédients :

Pour 12 muffins :

- 80 g de farine de riz (riz demi-complet ou riz)

- 80 g de farine de millet (ou farine de sarrasin)

- 85 g de poudre d’amande

- 40 g de fécule de maïs ou fécule de pomme de terre

- ½ cuillère à café de sel fin

- 1 cuillère à café de poudre à lever

- 2 bananes bien mûres, pelées et écrasées à la fourchette

- 80 ml d’huile végétale (olive, coco fondue, pépin de raisin...)

- 80 ml de lait (animal ou végétal)

- 75 g de sucre de canne complet (ou sucre de canne blond)

- 2 œufs

- 2 cuillères à café d’extrait de vanille

- 180 g de pépites de chocolat noir (150 g pour la pâte + 30 g pour décorer les muffins)

Les ingrédients pour les muffins aux pépites de chocolat sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 25 minutes

Deux bols suffisent pour cette recette, pas besoin de mixeur Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

1 - Préchauffer le four à 175° C et mettre les petites caissettes en papier dans les cavités du moule pour 12 muffins.



2 - Dans un bol, mélanger ensemble les ingrédients secs : farines, fécule, poudre d’amande, sel, poudre à lever. Bien mélanger pour écraser les grumeaux de la poudre d’amande. Garder de côté.



3 - Dans un autre bol, mélanger les ingrédients humides : purée de bananes, huile, lait, œufs, extrait de vanille. Bien mélanger. Ajouter le sucre.



4 - Verser cette préparation dans le mélange des ingrédients secs et bien mélanger, puis ajouter les 150 g de pépites de chocolat.



5 - Verser la pâte dans les petites caissettes en papier du moule à muffins. Ajouter à la main, pour chaque muffin, quelques pépites de chocolat pour décorer le dessus.



6 - Cuire environ 25 minutes selon votre four. Tester la cuisson avec un pic en bois qui doit ressortir sec. Attendre 5 minutes après la sortie du four puis retirer les muffins du moule (sinon l’humidité reste au fond des cavités et ils deviennent détrempés). Laisser refroidir sur une grille.

Suivez Clem sans gluten sur :

Son site internet : https://clemsansgluten.com

Facebook : https://www.facebook.com/Clemsansgluten

Twitter : @ClemSansGluten

Instagram : @clemsansgluten