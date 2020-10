Sans gluten : la recette facile du véritable "carrot cake" américain

publié le 10/10/2020 à 09:00

Voici un "carrot cake" incroyablement fondant et merveilleusement parfumé avec l’orange et les épices chaleureuses comme la cannelle et le gingembre. Aucune matière grasse n’est nécessaire à la préparation de ce gâteau. L’amande et la carotte râpé se chargent d’apporter le moelleux.

Ce gâteau originaire des États-Unis accompagne parfaitement les brunchs du week-end en famille. Par sa belle couleur orange, il peut même servir pour ceux qui célèbrent Halloween à la fin du mois d'octobre.

Pour obtenir un "carrot cake" vraiment très fondant, il faut râper les carottes avec une râpe à zeste. Plus les carottes seront râpées finement, plus le gâteau sera fondant. Par ailleurs, les noix de pécan se substituent parfaitement par des noix classiques dans cette recette simple et rapide à confectionner.

Sans gluten : le "carrot cake" Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients :

- 145 g de poudre d’amande

- 40 g de farine de riz demi-complet

- 1 cuillère à café de poudre à lever

- 1 cuillère à café de cannelle

- ½ cuillère à café de gingembre moulu

- 3 belles carottes (170 g de carottes râpées)

- Le zeste de ½ orange

- 3 cuillères à café de jus d’orange frais

- 3 œufs

- 150 g de sucre de canne roux en poudre

- 35 g de noix de pécan. Préserver 8 belles noix pour la décoration du gâteau, couper le reste en éclats

Pour le glaçage :

- 100 à 150 g de sucre glace

- Jus du citron

Les ingrédients pour le "carrot cake" américain sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

1. Préchauffer le four à 175°C.

2. Beurrer un moule (ici 23 cm de diamètre) et chemiser le fond du moule avec une feuille de papier cuisson.

3. Dans un grand bol, mélanger ensemble les ingrédients secs : poudre d’amande, farine, poudre à lever, cannelle, gingembre. Garder de côté.

4. Dans un autre grand bol, râper les carottes, ajouter le zeste de la moitié d’orange et le jus d’orange. Mélanger et garder de côté.

5. Dans un saladier, battre au mixeur le sucre et les œufs jusqu’à ce que le mélange blanchisse et devienne mousseux (environ 5 minutes).



6. Ajouter les carottes, puis le mélange des ingrédients secs, et mélanger doucement. Ajouter enfin les noix de pécan.

7. Verser la préparation dans le moule et cuire 35 minutes. Vérifier la cuisson avec une pique en bois, glissée au centre du gâteau et qui doit ressortir sèche.

8. Laisser le gâteau refroidir 10 minutes dans le moule, puis le déposer à l’envers sur une grille pour qu’il refroidisse complètement. Enlever le papier cuisson.

9. Un fois le gâteau complètement froid, préparer le glaçage en mélangeant le sucre glace et le jus de citron, et décorer le gâteau. Laisser sécher le glaçage et déguster.

Laisser le gâteau refroidir 10 minutes dans le moule, puis le déposer à l'envers sur une grille pour qu'il refroidisse complètement Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Suivez Clem sans gluten sur:

Son site internet : https://clemsansgluten.com

Facebook : https://www.facebook.com/Clemsansgluten

Twitter : @ClemSansGluten

Instagram : @clemsansgluten