publié le 07/03/2020 à 09:07

Pour ces tendres muffins sans gluten et sans lactose, les framboises sont choisie surgelées lorsqu’elles sont hors saison. Les pépites de chocolat noir révèlent le parfum des fruits rouges pour la gourmandise et quelques flocons d’avoine apportent des protéines et des fibres. Pas besoin de gomme grâce à la farine de coco.

Pour que cette recette soit également sans lactose, c’est l’huile de coco qui est utilisée comme matière grasse, avec du lait végétal à l’amande. La farine de noix de coco permet aux muffins de rester tendres et moelleux plusieurs jours. En cuisine sans gluten, l’utilisation de la farine de coco permet de ne pas ajouter à la recette des gommes de xanthane ou de guar, les fibres de coco tenant le rôle d’hydrocoloïde (d’absorber l’eau, ce que fait le gluten dans une recette classique)

Les flocons d’avoine "certifiés sans gluten" sont sans danger pour les personnes cœliaques car la teneur en gluten des avénines (les prélatines de l’avoine) est bien trop faible pour être toxique. Toutefois, il est indispensable de les choisir "certifiés sans gluten" car la mauvaise réputation de l’avoine est d’être souvent contaminé à la récolte, au stockage ou dans son transport. Il est également recommandé de respecter la dose d’avoine : jusqu’au 70 g par jour pour un adulte et jusqu’à 30 g par jour pour un enfant.

Il est aussi possible d’utiliser des flocons de sarrasin ou de millet "certifiés sans gluten" dans cette recette. Les pépites de chocolat noir apportent magnésium et antioxydant. Important, pour ne pas que les framboises soient détrempées à la cuisson, il faut respecter cette règle : ajoutez-les au tout dernier moment dans la pâte, bien congelées. Ainsi, l’eau de la congélation s’évaporera naturellement par la chaleur du four.

La farine de coco permet de ne pas ajouter à la recette des gommes de xanthane ou de guar Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Ingrédients pour 12 muffins :

- 55 g de farine de noix de coco

- 110 g de farine de riz

- 70 g de fécule de maïs (ou de pomme de terre)

- 1 cuillère à café de bicarbonate

- 1 cuillère à café de poudre à lever

- ½ cuillère à café de sel fin

- 120 g de sucre de canne blond en poudre

- 25 g de flocons d’avoine ("certifiés sans gluten" pour les personnes cœliaques) : 20 g pour la pâte, 5 g à saupoudrer sur les muffins avant d’enfourner.

- 2 œufs

- 275 ml de lait végétal (ici lait d’amande)

- 40 g d’huile de coco fondue

- 150 g de petites pépites de chocolat noir (prélever quelques pépites pour la décoration des muffins)

- 150 g de framboises (ici surgelées car ce n’est pas encore la saison)

Les ingrédients pour les muffins framboise-pépites de chocolat sans gluten et sans lactose Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 175°C et préparer la plaque à muffins : déposer les petits moules papier dans les cavités à muffins.



- Profiter du préchauffage du four pour faire fondre dedans l’huile de coco dans un petit récipient résistant à la chaleur. Une fois fondu, garder de côté.



- Dans un petit bol, recouvrir les 20 g de flocons d’avoine avec un petit peu de lait pour les ramollir. Gardé de côté.



- Dans un grand saladier, verser les farines, la fécule, le bicarbonate, la poudre à lever, le sel et le sucre. Bien mélanger.



- Ajouter aux ingrédients secs, dans cet ordre, les œufs (préalablement battus ensemble à la fourchette), le reste du lait, l’huile de coco fondue. L’idéal est de mélanger à l’aide d’un batteur électrique (un simple fouet et de l’huile de coude vigoureux fonctionne aussi), jusqu’à obtenir une texture crémeuse. Mais attention à ne pas trop battre, sinon les muffins ne "lèveront" pas.



- Verser enfin les flocons d’avoines à la pâte, puis ajouter les pépites de chocolat.



- Déposer un fond de pâte dans les petits moules en papier, environ une cuillère à soupe. Déposer au cœur les framboises congelées. Recouvrir avec un peu de la pâte.



- Décorer de pépites de chocolat et saupoudrer de quelques flocons d’avoines.



- Cuire 20 à 25 minutes selon votre four. Vous pouvez faire une rotation du moule à mi-cuisson pour assurer la même belle couleur uniforme à tous les muffins. Un petit pic en bois doit pouvoir être inséré dans la pâte d’un muffin et ressortir sec.



- Laisser refroidir 5 minutes dans le moule, puis les sortir afin qu’ils refroidissent sur une grille avant de les déguster.

Sans gluten et sans lactose: les muffins framboise-pépites de chocolat Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

