Sans gluten : la recette facile du moelleux à l'orange

publié le 25/01/2020 à 09:06

Le moelleux à l’orange est un gâteau inspiré d’un quatre-quarts qui voudrait des vitamines. L’amande et l’orange lui donnent une sublime couleur or. Le fuit est complètement utilisé, aussi bien avec le zest de sa peau que par le jus de sa pulpe.

La poudre d’amande apporte protéines et minéraux. Et permet dans cette recette de réduire la quantité de matière grasse par rapport à une recette classique. Elle rend le gâteau bien moelleux et cela pour plusieurs jours.

L’orange est un fruit de saison en ce début d'année. C’est un des fruits les plus consommés de France. Riche en vitamines C, en calcium et en magnésium, elle stimule le système immunitaire. Manger des oranges permet de lutter contre la fatigue et les coups de froid hivernaux.

Ingrédients :

- 40 g de poudre d’amande

- 50 g de farine de riz

- 35 g de fécule de maïs (ou de pomme de terre)

- 2 cuillères à café de poudre à lever

- 120 g de beurre doux à température ambiante

- 120 g de sucre de canne blond

- 3 œufs

- 2 oranges bio (car on utilise la peau)

- 2 cuillères à soupe de sucre glace (pour la décoration)

- Quelques lamelles d’orange confite (pour la décoration)

Les ingrédients pour le moelleux à l'orange sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

- Préchauffer le four à 175° C. Chemiser le fond d’un moule de 22 cm de diamètre.

- Mélanger dans un grand bol les ingrédients secs ensemble : poudre d’amande, farine de riz, fécule de maïs, poudre à lever. Garder de côté.

- Battre au mixeur le beurre et le sucre jusqu’à obtenir une texture crémeuse. Ajouter les œufs en s’assurant de la bonne addition de chacun.

- Zester au-dessus de ce mélange la peau des deux oranges puis presser le jus d’une orange et verser dedans.

- Ajouter les ingrédients secs. Cette pâte sans gluten est plutôt liquide.

- Verser la pâte dans le moule et cuire entre 30 à 35 minutes.

- Laisser refroidir 5 minutes dans le moule puis démouler sur un plat à l’envers, peler la feuille de cuisson, puis placer sur le plat de service. Saupoudrer de sucre glace et décorer de morceaux d’orange confite.

Astuce : si jamais le gâteau est déjà bien doré au bout de 35 minutes mais pas encore complètement cuit au centre, recouvrez-le avec une feuille de papier cuisson ou une feuille d’aluminium et continuer de cuire. Cette protection empêchera le dessus du gâteau de continuer à se colorer tout en continuant de cuire à l’intérieur.

