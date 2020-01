Sans gluten : la recette facile de la galette des rois au chocolat

publié le 11/01/2020 à 09:06

Incontournable dessert du dimanche en famille ou de la pose café entre collègue, la galette des rois se déguste de nos jours tout au long du mois de janvier. Retrouvez ici la recette d'une galette faîte maison très facile à préparer, toujours moins chère que celle des boulangers, et souvent la seule option pour ceux qui suivent une alimentation sans gluten.

Il existe aujourd'hui d’excellente pâtes feuillées sans gluten, que l’on trouve en magasin nio ou sur le site de surgelés Toupargel (qui propose plusieurs marques). Cette recette est au chocolat, sa couleur intense faisant ressortir le doré de la galette.

Pour la couronne, certains magasins en vendent avec de la poudre d'amande, il est aussi possible d'en imprimer sur internet.

Ingrédients :

- 120 g de poudre d’amande

- 100 g de chocolat noir pâtissier

- 100 g de sucre de canne roux

- 75 g de beurre

- 2 œufs

- 1 jaune d’œuf pour le glaçage de la galette

- 1 cuillère à soupe de lait

- 2 pâtes feuilletées (250 g x 2).

Option : vous pouvez ajouter un bouchon de Cointreau pour relever la saveur du chocolat.

Les ingrédients pour la galette des rois au chocolat sans gluten Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

Préparation :

Pour la crème d’amande au chocolat :



1. Faire fondre le beurre et le chocolat au bain marie. Verser le sucre puis la poudre d’amande et bien mélanger. Retirer du feu et ajouter les œufs en s’assurant de la bonne incorporation entre chaque addition. Si vous souhaitez ajouter du Cointreau, c’est à cette étape-ci. Garder de côté.



2. Préparez le glaçage à l’œuf : battre le jaune d’œuf et le lait avec une fourchette. Garder de côté.



Pour la galette :



3. Déroulez délicatement la première pâte, tout en la laissant sur son papier cuisson. Poser dessus un cercle d’un diamètre légèrement inférieur : utiliser le fond en métal d’un moule à tarte, un saladier retourné... Découper les bords en gardant précieusement les chutes de pâtes dans cette forme arrondie.



4. Sur cette pâte qui va être le fond de la galette, passer délicatement au pinceau le glaçage sur une largeur de 1 cm sur le tour extérieur (en prenant grand soins de ne pas mettre de glaçage sur les côtés, car le glaçage empêche le feuilletage de bien lever). Coller dessus les chutes de pâte pour fabriquer un petit rempart qui évitera à la crème amande-chocolat de s’échapper. Garnir l’intérieur de ce rempart avec la crème d’amande-chocolat.

Les petits rebords permettent de maintenir la crème amande chocolat et surtout de fabriquer un beau feuilletage Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

5. Déposez la fève. L’astuce est de la placer plutôt vers les bords qu’au centre, cela évite de tomber dessus dès que l’on coupe les parts. Recouvrez aussi d’un peu de crème d’amande pour mieux la dissimuler.



6. Badigeonner le dessus du rempart avec un peu de glaçage (toujours en faisant attention à ne pas mettre de glaçage sur les côtés) et déposer alors délicatement la seconde pâte pour fermer la galette.



7. Pincez délicatement avec les doigts les rebords pour que les deux pâtes se ferme bien, puis utiliser le bout des pics d’une fourchette pour bien sceller. À l’aide de la pointe d’un couteau retourné (pour que le tranchant ne coupe pas trop fort la pâte), dessinez délicatement la décoration et faire discrètement trois petites incisions dans la pâte pour permettre à la vapeur de s’échapper pendant la cuisson.



8. Mettre au réfrigérateur au moins trois heures. Cette étape est indispensable car c’est le choc d’une pâte bien froide avec le four très chaud qui va développer le feuilletage de la pâte.

Sans gluten : la galette des Rois au chocolat Crédit : Clem sans gluten pour RTL.fr

9. Après ce temps de repos, sortir la galette du frigo, dorer le dessus avec le reste de glaçage et la mettre au congélateur quelques minutes (oui, oui, au congélateur, cela fait toute la différence dans le feuilletage), le temps de faire chauffer le four à 210°C.



10. Juste avant d’enfourner, passez une seconde couche de glaçage sur le dessus de la galette. Enfournez et baissez immédiatement la température à 170° (à chaleur tournante si possible).



11. Cuire 35 à 40 minutes (jusqu’à 50 minutes selon le four), jusqu’à ce que votre galette soit d’un beau doré. Résistez à l'ouverture de la porte du four pendant la cuisson. Pour que la galette ne retombe pas d’un coup, laissez la reposer 5 minutes sur la porte ouverte du four éteint mais encore chaud.

