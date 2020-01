Sans gluten : la recette facile des financiers framboise-pistache

publié le 18/01/2020 à 09:06

À base de poudre d’amande et de blanc d’œufs, le financier fait partie du patrimoine de la pâtisserie française puisqu’il remonte au XVIIe siècle. En 1890, le pâtissier Lasne remet ce petit gâteau à la mode : sa pâtisserie se trouvant place de la Bourse et sa clientèle étant principalement constituée de financiers, il a l’idée de donner aux petits gâteaux la forme d’un lingot d’or. Voilà comment est né le financier.

L’intérêt nutritif de ce gâteau est dans la poudre d’amande, riche en protéine et en fibres. L’amande est également riche en vitamines B1, B2, B3, B9 et E, ainsi qu’en minéraux tels que le manganèse, le magnésium, le calcium, le cuivre, le phosphore, le fer et le zinc.

Elle possède également la propriété d’un haut pouvoir de satiété, un atout lorsque l’on suit le régime sans gluten qui apporte une digestion rapide. Enfin, dans cette recette, c’est l’amande qui apporte le moelleux puisque seulement les blancs d’œufs sont utilisés pour les préparer.

L'avantage des fruits rouges congelés

Le meilleur moyen de profiter des fruits rouges et de leur qualité d’antioxydant en hiver est de les choisir surgelés. Les fruits congelés permettent d’être utilisés en plein hiver et de colorer un peu nos desserts d’hivers, sans pour autant venir du bout du monde. Ils sont récoltés mûrit à point, congelés, pour préserver ainsi leurs vitamines et minéraux.

Pour une recette réussie, il faut respecter une règle d’or : les déposer bien congelés au dernier moment dans la préparation. Si vous les décongelez avant, ils seront détrempés et disperseront alors leur jus dans la préparation. Si vous les placez bien congelés au tout dernier moment, les cristaux d’eau de congélation s’évaporeront immédiatement par le choc de la chaleur du four et ils seront comme des fruits frais.

"Casting" de framboises

Pour cette recette, les framboises ont été sélectionnées en amont : un petit "casting" de 12 framboises bien dodues, replacées dans le congélateur pendant toute la durée de préparation de la recette et ressorties du froid vraiment juste au moment de les placer et d’enfourner les financiers.



Ainsi, elles n’ont pas dégorgé leur belle couleur rouge, ont gardé toutes leurs qualités nutritives et sont restées bien rondes. Cette technique permet tout l’hiver de préparer financier, mais aussi crumble de fruits rouges, pancakes aux myrtilles, gâteaux à l’ananas...

Ingrédients : pour 12 financiers

- 85 g de beurre doux + 5 g pour beurrer le moule à financier

- 65 g de poudre d’amande

- 35 g de farine de riz

- 70 g de sucre glace

- 2 pincées de sel fin (1 pour la pâte + 1 pour les blancs en neige)

- 3 blancs d’œufs

- 25 g de purée de pistache

- 25 g de pistaches décortiquées (certaines tranchées en deux, d’autres en éclats)

- 12 belles framboises surgelées (ou fraiches selon la saison)

Préparation :

- Préchauffer le four à 200°C. Beurrer un moule à financier.



- Faire fondre le beurre et garder de côté pour qu’il tiédisse. Verser dedans la purée de pistache et mélanger pour que la purée se dilue dans le beurre.



- Dans un petit saladier, mélanger ensemble les ingrédients secs : poudre d’amande, farine, sucre, 1 pincée de sel. Gardé de côté.



- Dans un grand saladier, battre les blancs d’œufs en neige avec 1 pincée de sel, puis verser dedans délicatement le mélange des ingrédients secs.



- Intégrer toujours les blancs d’œufs en tournant dans le même sens, pour ne pas "casser" les blancs. Verser ensuite doucement le mélange beurre fondue-pistache et mélanger.



- Verser cette préparation au 3/4 dans les cavités du moule à financier. Décorer d’une framboise au centre et décorer autour avec les pistaches.



- Cuire entre 14 et 16 minutes selon le four.



Note : attention, cette pâtisserie est fine et donc mieux vaut ne pas utiliser la fonction chaleur tournante du four, qui peut se révéler trop puissante.

