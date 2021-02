Saint-Valentin : comment s'aimer soi-même ?

publié le 14/02/2021 à 09:45

C’est la Saint-Valentin aujourd’hui, raison pour laquelle j’ai choisi de vous parler de votre amour pour vous avec quelques citations célèbres qui vont vous inspirer. À commencer par celle d’Oscar Wilde : "S’aimer soi-même est le début d’une histoire d’amour qui dure toute une vie." Donc si on s’aime on saura aimer et on sera aimé.



Voici quatre conseils. Le premier : arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Parce que comme disait Sacha Guitry "plaire à tout le monde, c’est plaire à n’importe qui." Ça serait vraiment dommage non ? Alors, acceptez-vous, assumez-vous, aimez-vous tel que vous êtes. Rallumez la petite flamme entre vous et vous. Je cite Coco Chanel : "La beauté commence au moment où vous commencez à être vous-même." Des qualités, vous en avez plein. Regardez-les de près.



Le deuxième ? Prenez soin de vous comme vous aimeriez qu’on le fasse pour vous. Parce que la façon dont vous vous aimez est la manière dont vous apprenez aux autres à vous aimer. Une idée simple pour appliquer ce conseil : avant d’aller dormir le soir, faites la liste de toutes les petites attentions que vous vous êtes donné.

Posez les limites et exprimez ce que vous avez sur le cœur

Posez les limites et celles au-delà desquelles vous vous sentiriez blessé ou déstabilisé. Ne comptez pas sur les autres pour les deviner. Partagez ce qui est bien pour vous et ce qui ne l’est pas.



Et enfin le quatrième conseil, exprimez ce que vous avez sur le cœur simplement et sereinement. C’est tellement libérateur, s’est se respecter aussi donc s’aimer à la folie.