Bien-être : comment faire appel à son ange gardien ?

publié le 07/02/2021 à 10:45

Ce matin, on parle de nos anges gardiens. Nous en avons tous un, qui veille sur nous et qui peut nous aider à y voir plus clair sans certaines situations. Chacun peut leur demander un coup de pouce, une expérience simple et gratuite.

Voilà un exemple très concret. Vous devez prendre une décision pour votre travail, que ce soit quitter celui du moment ou démarrer une nouvelle aventure. Vous y avez réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre et écouté votre petite voix intérieure. Vous allez demander à vos anges gardiens de vous envoyer un signe, faire une petite prière avec une question simple : suis-je sur la bonne voie ?

Puis, vous allez exprimer le souhait de voir sur votre chemin, dans votre quotidien ou sur un écran par exemple, un chiffre, un ballon, une plume... Une fois votre demande faite, n’y pensez plus et continuez d’avancer. En clair : laissez faire !

À un moment donné comme par magie vous verrez ce signe et alors vous pourrez savourer ce petit moment. À un point que vous n’imaginiez pas. Et s’il n’y a pas de signe ? Il y en a toujours un, ayez confiance. Bien sûr c’est vous et vous seul qui prendrez votre décision mais un coup de pouce est toujours le bienvenu.