publié le 06/02/2021 à 09:40

On s'intéresse aux hypersensibles, une particularité pas facile à vivre. En effet, nombreux sont les hypersensibles dont la vie n'est pas simple. Mais sachez que ce n'est pas un vilain défaut mais un pouvoir. C’est ce qu’affirme Fabrice Midal, qui publie chez Flammarion un nouveau livre Suis-je hypersensible, enquête sur un pouvoir méconnu.

Ca veut dire quoi être hypersensible ? Si on reprend la définition de l’auteur, l’hypersensible est bousculé par le trop : trop de pensées, de sensations, d’empathie, d’intensité dans sa vie.

Est-ce insupportable ? Fabrice Midal dit que les hypersensibles sont dotés d’un esprit des mille et une nuits qui les emporte vers toutes sortes d’univers. Ce voyage peut être soit un feu d’artifice soit un parcours du combattant épuisant. Mais c’est comme tout, à partir du moment où on l’accepte on peut transformer ce trop en pouvoir.

Les conseils pour vivre avec son hypersensibilité

Si vous vous sentez trop timide ou trop nerveux, vous allez penser que c’est un défaut. Alors au lieu de laisser votre hypersensibilité devenir un handicap, regardez plutôt les ressources qu’elle vous apporte.

Détaillez vos émotions trop négatives, cessez de dire je suis stressé, allez plus loin : je suis fatigué, je suis blessé, je suis nerveux. Foutez-vous la paix, aimez-vous tels que vous êtes, embrassez vos émotions et vos contradictions. Répétez ces deux phrases : je veux être en paix, je veux connaitre le bonheur.

Au début dit Fabrice Midal, cela vous semblera impossible et égoïste mais autorisez-vous à éprouver toutes les émotions sui les accompagnent. Chers hypersensibles, vous avez un don, apprenez à l’exploiter.