Printemps, ponts de mai, été : comment éviter les piqûres de guêpes ?

publié le 24/04/2021 à 06:19

Les Français n'attendent que ça après une année de confinement et restrictions de sortie : profiter de l'extérieur et des beaux jours. Le redoux arrive et avec lui la prolifération des guêpes, dont les piqûres peuvent être douloureuses voire dangereuses. Il convient de faire attention si vous comptez manger dehors, jardiner ou faire des ballades. Voici nos conseils.

Les guêpes sont nombreuses autour des nids. Essayez donc d'identifier où ils se trouvent et leur taille. "Pour repérer un nid de guêpes, c'est très simple, explique Jérémy Toussaint, fondateur du réseau de professionnels Guêpes-Apens, invité sur RTL. Lorsqu'on a un nid de guêpes, ce sont des aller-retours incessants de guêpes qui rentrent dans le même endroit." Elles bâtissent leur nid "sous votre toit, dans un mur ou même dans le jardin."



Si le nid est de petite taille et accessible, vous pouvez le détruire vous-même. Pour ce faire, il existe des insecticides puissants qui permettent de neutraliser les insectes. Si c'est l'option que vous choisissez, faites attention à bien vous couvrir intégralement, y compris le visage, pour éviter d'être piqué. Optez pour une intervention la nuit, lorsque les guêpes dorment. Aspergez le nid d'insecticide et attendez qu'il soit bien mort avant le placer dans un sac plastique pour le jeter.

Cette opération peut s'avérer dangereuse et chaque année, des gens meurent à la suite de piqûres. C'es pourquoi, si le nid est difficilement accessible et/ou particulièrement imposant, faites plutôt appel à des spécialistes ou aux pompiers. Leur intervention vous sera facturée, souvent entre 80 et 150 euros.

Les comportements à adopter

Au-delà de la destruction des nids, des gestes simples vous éviteront les piqûres. Parmi eux : fermez bien vos poubelles, évitez la crème solaire parfumée, la laque ou encore le parfum, car les guêpes sont sensibles aux odeurs. Si l'une d'entre elles s'approche de vous, ne paniquez surtout pas. Pas de geste brusque, il suffit de repousser la bestiole délicatement. Enfin, attention aux canettes. Nombreuses sont les guêpes qui s'y mettent attirée par la boisson sucrée.