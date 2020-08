Quels rôles jouent les guêpes dans la nature ?

publié le 21/08/2020 à 14:53

Bourdonnement, piqûres ... En été, la prolifération des guêpes agace, venant parfois perturber les repas à l'extérieur et les moments passés dehors. Et pourtant, malgré leur aspect irritant, ces insectes jouent un rôle majeur dans la nature.

"Comme les abeilles, les guêpes et les frelons européens ont un rôle écologique majeur et il faudrait les protéger", explique le chercheur de l'université de Tours Éric Darrouzet, spécialiste des insectes. L'utilité des guêpes est double : "Elles participent à la pollinisation des plantes" et "permettent de contrôler les populations d'insectes dans l'environnement". En tant que prédateur, la guêpe attaque notamment les mouches et les moustiques pour se nourrir.

Faut-il donc être moins agressifs avec les guêpes, pour protéger la nature ? "Il n'existe aucun répulsif connu, non agressif et non létal, contre les guêpes", regrette Éric Darrouzet, "les appâts sucrés que fabriquent les gens tuent en même temps des mouches, des lépidoptères, des papillons, etc. Cela a un impact environnemental que je trouve désastreux."

Le chercheur rappelle par ailleurs que les guêpes ne s'en prennent que rarement aux êtres humains. Les piqûres n'interviennent que dans deux scénarios : lorsqu'une guêpe, qui est par exemple coincée dans un vêtement, se sent agressée, ou lorsque l'on s'approche d'une colonie, que l'insecte cherchera à défendre. Mais sans sentiment de menace, vous ne risquez, a priori, rien face à une guêpe.