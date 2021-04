Coronavirus : Michel Cymes explique pourquoi il faut faire confiance au vaccin

publié le 23/01/2021 à 07:02

Est-ce risqué de se faire vacciner avec un vaccin contre la Covid-19 développé "en si peu de temps ?" 10 mois pour développer un vaccin au lieu de 10 ans en moyenne, c'est évidemment court. Mais il y a des raisons objectives pour expliquer cette rapidité. Tout d'abord, les scientifiques du monde entier se sont mobilisés, ensuite le SARS-Cov2 n'était pas totalement inconnu.

Les épidémies liées à d'autres coronavirus ont permis de mieux connaître l'agent infectieux. Troisièmement : pour gagner du temps, les essais cliniques de phase 1, 2 et 3 ont été menés en parallèle et non successivement comme c'est le cas habituellement. Enfin, vu l'urgence de la situation, la phase d'autorisation administrative a, elle aussi, été compressée : les autorités sanitaires ont opté pour une autorisation "conditionnelle" qui exige moins de résultats d'études.

Ces études vont quand même être menées et s'il se révélait que les risques de la vaccination sont supérieurs aux bénéfices, les autorités sanitaires pourraient alors interrompre la commercialisation d'un vaccin ou le restreindre à certains groupes de population.

Les vaccins à ARN messager plus rapides à produire

Si le feu vert des autorités a été donné aussi vite, c'est parce qu'elles ont examiné "en continu" les données issues des essais cliniques. D'habitude, elles attendent que tous les essais soient terminés pour commencer leurs travaux.

Cela peut sembler étrange que les deux vaccins qui arrivent en premier reposent sur des techniques nouvelles mais les premiers vaccins (Pfizer et Moderna) fonctionnent grâce à la technologie dite de l'ARN messager et ils sont en fait beaucoup plus simples et plus rapides à produire que les vaccins "classiques". Par ailleurs, si aucun vaccin à ARN n'avait encore été approuvé chez l'homme, les premières recherches sur l'ARN messager remontent quand même à une vingtaine d'années.

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Parlons Vaccin, un podcast hebdomadaire présenté par Michel Cymes, en partenariat avec Dr. Good. Dans Parlons Vaccin, le médecin met toutes les pièces du dossier sur la table pour mieux comprendre les enjeux de santé publique, l’importance de la vaccination et aussi évaluer notre responsabilité individuelle. Dans la plus grande transparence et sans sujet tabou. Un podcast RTL Originals.

Michel Cymes tient également la chronique Ça va beaucoup mieux, diffusée du lundi au vendredi, à 8h15 sur RTL. Il présente aussi Ça va beaucoup mieux, l'hebdo, chaque dimanche, à 9h15 sur RTL.