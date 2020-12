Diabète : Michel Cymes éclaire les patients sur les pratiques sportives

publié le 01/12/2020 à 09:25

Ce sont des conseils qui pourraient s'avérer précieux si vous êtes diabétique et que vous voulez pratiquer du sport. Cette maladie chronique existe sous deux formes : le diabète de type 1 touche les personnes qui ne sécrètent pas assez d'insuline pour contrôler le taux de sucre dans leur sang et le diabète de type 2, qui apparaît avec l'âge, concerne les personnes en surcharge pondérale.

Si le diabète n'empêche pas pas de faire du sport, quelques précautions sont bonnes à prendre. Pour les personnes atteintes de diabète de type 1, il est fortement déconseillé de vous dépenser sans avis médical et certains sports peuvent s'avérer dangereux. La plongée et l'escalade sont par exemple à éviter car une perte de connaissance pourrait s'avérer fatale.

Les diabétiques doivent toujours avoir une boisson ou un aliment sucré à portée de main afin de pouvoir contrôler au mieux la baisse subite de la glycémie. En général, les diabétiques connaissent bien leur corps et ont appris à s'alimenter et injecter de l'insuline en fonction de leurs dépenses énergétiques. En cas d'injection d'insuline pendant leur séance de sport, il vaut mieux viser les muscles les plus sollicités afin d'éviter qu'elle ne soit absorbée trop rapidement .

Savoir doser son effort

En ce qui concerne les diabétiques de type 2, il faut également que la surveillance médicale soit sérieuse et avoir préalablement effectué un bilan cardio-vasculaire car la pratique sportive peut déboucher sur des complications comme l'hypertension et l'insensibilité des pieds et des mains.

Les sports à risque sont à éviter et les diabétiques de type 2 doivent privilégier les activités sportives d'intensité moyenne où ils sont capables de doser leurs efforts. La marche, la randonnée, le cyclisme ou encore le ski de fond sont notamment recommandés.

Le sport peut être bénéfique pour les patients de type 2 car il agit directement sur la maladie du simple fait qu'il diminue leur masse graisseuse. En conséquence, leur corps sera plus sensible à l'insuline qu'ils sécrèteront.