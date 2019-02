Michel Cymes vous explique comment bien se laver les mains

publié le 22/02/2019 à 09:50

L'hiver, les chances de tomber malade sont décuplées. Certaines maladies comme la grippe, la rhinite, la rhino-pharyngite, la bronchite, la bronchiole et la gastro-entérite ont beaucoup de points communs entre elles. Tout d'abord, ce sont des maladies de saison qui raffolent de l'hiver où elles se répandent massivement.



Elles sont particulièrement contagieuses et poussent par ailleurs le vice jusqu'à s'attaquer en priorité aux personnes les plus faibles, celles dont le système immunitaire n'est pas très développé, comme les nourrissons et les personnes âgées.

Dans la quasi-totalité des cas, les patients ont oublié quelque chose d'essentiel : se laver les mains. C'est le geste le plus simple et, paradoxalement, le plus mal réalisé qui soit. Pourtant, c'est la mesure d'hygiène par excellence pour prévenir la transmission de tous les microbes de l'hiver.

On ne vous dit pas que vous n'attraperez rien si vous vous lavez les mains mais il est vérifié que vous attraperez quelque chose si vous ne le faîtes pas ou si vous le faîtes mal. Souvent, ce geste simple est mal fait : on se rince le bout des doigts à la va-vite, ce qui ne suffit

Comment bien se laver les mains?

De la même manière qu'un bon brossage de dents dure 2 minutes minimum, un bon lavage des mains ne peut durer moins de 30 secondes. Bien se laver les mains, c'est les passer longuement sous l'eau et utiliser du savon.



Un bon lavage se fait en 6 étapes. Il faut commencer par se frotter les mains paume contre paume avant de passer au dos des mains puis entre les doigts. Viennent ensuite le dos des doigts, les pouces qui ont besoin d'une attention particulière et à la fin les ongles qui ne sont pas à oublier.



Le lavage des mains est chirurgical, indispensable et renouvelable tout au long de la journée. Il doit se faire avant de préparer un repas, de passer à table et de changer un bébé mais aussi après avoir changé le bébé, être allé aux toilettes, s'être mouché, avoir pris les transports en commun et chaque sortie à l'extérieur, que vous ayez marché, pédalé, conduit votre scooter ou votre voiture.



Le soluté hydro-alcoolique peut également convenir pour prendre soin de ses mains. Vous devez toujours en avoir un à portée de main. Vous le mettez dans votre sac à main, votre sac à dos, votre sacoche, votre tiroir de bureau ou votre voiture. Pour parfaire leur propreté, prévoyez aussi un tube de crème hydratante spécialisé parce que ce soluté est certes efficace pour écrabouiller les microbes mais il dessèche la peau.